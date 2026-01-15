Un desierto para jugar: María Jerez convierte Matadero en un paisaje vivo

Entre el 16 de enero y el 8 de febrero, Matadero Madrid abre una de sus propuestas más singulares para público familiar: Se necesita un pueblo para mover un desierto, una exposición interactiva de la artista María Jerez que transforma la Nave 17 de Nave Una en un terreno blando, cambiante y colectivo. No se trata de mirar obras colgadas en la pared, sino de pisar, mover, tocar, atravesar y alterar un paisaje que se construye a sí mismo a partir de quienes lo habitan.

La iniciativa, de acceso gratuito con descarga previa de entradas online, se inscribe en la programación de arte contemporáneo de Matadero Madrid dirigida a familias e infancia, un segmento que en los últimos años ha ganado peso dentro de la agenda cultural de la ciudad.

Un ‘playground’ para imaginar y compartir

La exposición parte de una idea sencilla y poderosa: el espacio no es algo fijo, sino una materia que cambia en función de cómo se recorre. María Jerez recupera la noción de playground, de terreno de juego, pero lo traslada al lenguaje de la coreografía, el cine y las artes visuales, disciplinas que atraviesan su trabajo.

El visitante entra en una gran superficie textil amorfa, una suerte de desierto blando que nunca es el mismo. Dunas que crecen, telas que se abren como túneles, un sol gigante suspendido del techo y decenas de pequeños astros que se convierten en objetos manipulables. Hay piedras suaves para esconder los brazos, palos largos para dibujar flujos de oasis y una segunda piel sonora que responde a cada gesto.

No es un espacio pensado para consumir rápido, sino para habitarlo durante los 80 minutos que dura cada turno de visita. Ese tiempo delimitado refuerza la idea de experiencia compartida: el grupo entra junto, sale junto y deja tras de sí un paisaje distinto al que encontró.

Arte contemporáneo para familias e infancia

Uno de los grandes valores de Se necesita un pueblo para mover un desierto es su capacidad para introducir el arte contemporáneo en el ámbito familiar sin recurrir a fórmulas condescendientes. Aquí no hay explicaciones simplificadas ni recorridos cerrados. Lo que se ofrece es una experiencia abierta donde niñas, niños y adultos se convierten en parte de la obra.

El desierto no está solo, insiste la artista. Solo existe en relación con otros. Cada movimiento, cada gesto, cada intervención altera el conjunto. Esa dimensión colectiva conecta con una forma de entender el arte como proceso, más que como resultado.

Para quienes buscan planes culturales en Madrid con niños, esta exposición se posiciona como una alternativa sólida a los museos tradicionales: gratuita, accesible y pensada para que el cuerpo tenga tanto protagonismo como la mirada.

María Jerez, entre la coreografía y lo invisible

Detrás del proyecto está una creadora con una trayectoria internacional consolidada. María Jerez desarrolla su trabajo en el cruce entre coreografía, cine y artes visuales, y desde ahí investiga las zonas borrosas entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo no humano.

Su obra plantea preguntas sobre la posición del espectador, que aquí deja de ser un observador pasivo para convertirse en agente. En 2024 presentó en Tabakalera, en Donostia-San Sebastián, una primera versión de este proyecto dentro del programa Situ-akzioak, bajo el título Se necesita un pueblo para levantar una montaña. Aquella experiencia, orientada a públicos infantiles y familiares, sirvió de base para la propuesta que ahora llega a Matadero Madrid con nuevas capas y materiales.

Horarios, entradas y organización de visitas

La exposición se celebra del 16 de enero al 8 de febrero en la Nave 17 de Nave Una, dentro del recinto de Matadero Madrid. Los sábados y domingos hay pases a las 10:30, 12:00, 13:30, 16:00 y 17:30 horas. De martes a viernes, los turnos son a las 17:00 y 18:30 horas.

Cada sesión dura 80 minutos y, al finalizar, la sala se desaloja para permitir la entrada de un nuevo grupo. El acceso es gratuito, pero todas las personas participantes, tanto adultas como menores, deben contar con su propia entrada. Cada usuario puede descargar un máximo de seis.

Las entradas para los turnos de martes a jueves se liberan el lunes anterior a las 12:00, mientras que las de viernes, sábado y domingo salen a la venta el jueves anterior, también a las 12:00, a través de la plataforma de Madrid Destino.

Consejos prácticos y accesibilidad

La organización recomienda acudir con calcetines antideslizantes, ya que es necesario descalzarse para entrar en el espacio. Las niñas y niños deben estar siempre acompañados por una persona adulta responsable.

En materia de accesibilidad, Matadero Madrid pone a disposición el correo [email protected] para atender necesidades especiales o consultas de grupos con discapacidad. También se han habilitado visitas específicas para grupos escolares, de martes a viernes por la mañana, previa reserva en el mismo contacto.

Un desierto que se levanta entre todos

Más allá de los datos prácticos, la fuerza de esta propuesta reside en su metáfora: un desierto que solo cobra sentido cuando se mueve en comunidad. No se trata de levantar una obra, sino de levantar un pueblo, aunque sea efímero, durante algo más de una hora.

En un momento en el que la oferta cultural para familias en Madrid tiende a repetir fórmulas, Se necesita un pueblo para mover un desierto se desmarca con una experiencia que apela a la imaginación, al cuerpo y al vínculo entre desconocidos. Un recordatorio de que el arte también puede ser un terreno para jugar, cambiar y, quién sabe, construir algo juntos.