Cuatro destinos donde recoger castañas en Madrid

Cuando se acerca el frío y las hojas comienzan a cubrir el suelo, llega también el momento de salir al bosque en busca de castañas. Los madrileños tienen la suerte de tener lugares accesibles para practicar esta actividad en otoño. A continuación, cuatro sitios cada uno con su ambiente único, donde puedes recolectar castañas y transformar una tarde de campo en una experiencia inolvidable.

El Pardo (Monte Real)

El Pardo, brinda un ambiente ideal para cosechar castañas. Las familias pueden acceder fácilmente gracias a sus caminos arbolados, buena sombra y setos variados de castaños. Como es un lugar protegido que coexiste con la naturaleza y el monte público, se aconseja acudir con zapatos cómodos, tener una bolsa de tamaño apropiado y seguir las reglas del entorno. Este entorno convierte a El Pardo en uno de los lugares más fáciles de acceder para recoger las primeras castañas otoñales.

La Herrería (El Escorial)

La Herrería en El Escorial es otro sitio habitual para recolectar castañas; está un poco más lejos, pero aún así se halla dentro de la Comunidad de Madrid. El acceso es cómodo desde la carretera y los aparcamientos están diseñados para visitantes de naturaleza. Es un plan ideal para salir al monte con niños, merienda incluída y retorno al atardecer.

Casa de Campo (Dehesa de la Villa)

Dentro del perímetro más urbano de Madrid, la Casa de Campo sorprende por sus zonas de bosque donde también se pueden encontrar castaños. En el sector de la Dehesa de la Villa la combinación de robles, castaños y arces la convierte en una opción accesible para quienes no desean salir demasiado lejos. Este destino urbano-rural es perfecto para un plan de tarde: ir, recoger, volver y disfrutar de las castañas asadas en casa o en uno de los merenderos autorizados.

Cerro de San Pedro (Hoya de San Blas)

El Cerro de San Pedro, en Hoya de San Blas, ofrece un ambiente más apacible para recolectar castañas con una menor concurrencia de turistas, a pesar de ser menos conocido que otros lugares. Es perfecto para aquellos que quieren vivir una experiencia más tranquila sin tanta gente El paisaje se abre, los castaños dan sombra y el fruto madura con buena exposición al sol. Un plan para estar en contacto con la naturaleza sin alejarse demasiado.

Una actividad de temporada

Recoger castañas en Madrid requiere atención y respeto por el entorno. Es aconsejable el uso de guantes para manipular las castañas y evitar roces de suelo o vegetación. El calzado antideslizante es útil cuando la superficie está mojada. El plan se suele llevar a cabo temprano, antes de la puesta del sol, con el fin de aprovechar la luz y volver a tiempo.

Es crucial que se consulte la legislación local: hay áreas en las que se necesita autorización o existen restricciones para recolectar si son parques regionales u otras entidades de protección. Al final, las castañas recolectadas están exquisitas asadas, hervidas o como parte de guisos de temporada.

Esta es una de esas tradiciones que vinculan la ciudad con el bosque, la estación de otoño y el gusto genuino es salir a recolectar castañas. Los habitantes de Madrid disponen de magníficas alternativas para disfrutar este plan natural, que van desde El Pardo hasta la Casa de Campo, incluyendo La Herrería o el Cerro de San Pedro.

