Las uvas son un clásico de Nochevieja. Es el último alimento que consumimos en el año y que nos sirve de tradición para recibir el nuevo año. Claro está que no a todo el mundo le gustan las uvas, por lo que la opción de tomar las doce uvas para decir adiós al año no es precisamente viable. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué alternativas existen a las doce uvas de la suerte? Si te has quedado sin uvas o si, directamente prefieres consumir otro alimento para despedir el año, a continuación te contamos cuáles son las mejores alternativas.

Eso sí, más vale que te vayas dando algo de prisa y es que las uvas están a la vuelta de la esquina, así que no dejes pasar más tiempo y corre a por ellas.

Aceitunas, la alternativa más común a las uvas

Si te has quedado sin uvas, o si no te gustan, no te preocupes, las aceitunas pueden ser una gran alternativa. Son la opción más similar que encontramos, por eso de que tienen la misma forma y casi el mismo color. Eso sí, si te decides por tomar aceitunas en Nochevieja, te recomendamos que escojas una variedad que no tenga hueso ya que sino tendrás que pasar media velada quitándolos.

Tampoco te recomendamos que escojas aceitunas con sabor a anchoas. Siempre será preferible tomar aceitunas de manzanilla, es decir, las aceitunas corrientes.

Lacasitos

Otra de las alternativas más habituales son los lacasitos, especialmente en el caso de los más pequeños. Los lacasitos tienen un tamaño más pequeño y son muy dulces, por lo que muchos los prefieren a las tradicionales uvas de Nochevieja, uvas que, a veces, cuesta tragar, ¿no es cierto?

Así que escoge 12 lacasitos, si pueden ser de color verde, mejor, y tómalos con cada campanada.

Mandarinas

Las mandarinas también son una opción muy socorrida, especialmente las mandarinas, que son las más pequeñas. Los gajos de esta fruta suelen ser dulces e incluso similares en textura a las uvas, de ahí a que muchos las escojan. Además, algunas también tienen huesos, como pasa con las uvas.

Eso sí, si vas a optar por mandarinas en vez de uvas, lo mejor es que elijas las de menor tamaño para poder tragarlas bien.

Arándanos, la última incorporación

Los arándanos se están convirtiendo en las nuevas uvas y es que son muchas las personas que están recurriendo a ellos como alternativa. Al tener un tamaño más pequeño son más fáciles de consumir, además de que tienen un sabor muy sabroso.

Así que si tú no comes uvas, o si no has encontrado ninguna en tienda, los arándanos son una buena opción.

Gominolas

Otra de las alternativas más habituales son las gominolas. Puedes escoger las que más te gusten e incluso hacer un mix con las que más suelas consumir. Eso sí, al tener que comerlas rápido, te recomendamos que escojas las gominolas más pequeñas para poder tragar con facilidad.

Estas son algunas de las alternativas a las doce uvas de la suerte, ¿con cuál te quedas tú?