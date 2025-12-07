Sólo necesitas galletas y pasta de dientes: la mejor idea para el elfo travieso que dejará a tus hijos sin palabras

La Navidad está llena de magia, pero también de risas inesperadas gracias a la tradición del «Elf on the Shelf» o el elfo travieso. Éste pequeño ayudante de Santa Claus aprovecha la noche, cuando todos duermen, para hacer travesuras divertidas y sorprendentes. Una de las ideas más originales y fáciles de llevar a cabo combina dos elementos que todos tenemos en casa: galletas Oreo y pasta de dientes. Con ellos, puedes crear una escena inesperada.

El origen de la tradición del elfo travieso se remonta a hace 20 años con la publicación del libro «The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition» por Carol Aebersold y su hija Chanda Bell, que cuenta cómo los elfos ayudan a Santa Claus a preparar los regalos. Su éxito convirtió a los elfos en una decoración navideña popular en Estados Unidos, una tendencia que llegó a España años después. Según la tradición, los elfos vigilan a los niños desde el 1 de diciembre hasta Nochebuena, informando a Santa sobre su comportamiento, pero también hacen travesuras nocturnas.

La broma del elfo travieso que se ha hecho viral

El concepto es simple, pero el efecto es espectacular. Basta con abrir las galletas Oreo, quitarles la crema original y reemplazarla con pasta de dientes blanca. Una vez rellenadas, puedes colocarlas junto al elfo sobre la encimera de la cocina.

Más allá de la simple sustitución del relleno, la creatividad es clave para que la escena sea realmente memorable. Por ejemplo, puedes colocar al elfo sosteniendo un tubo de pasta de dientes abierto, como si acabara de rellenar todas las galletas. Otra opción es simular un pequeño desastre en la cocina, con algunas galletas Oreo abiertas y manchas de pasta de dientes alrededor. Incluso puedes colocar un mensaje escrito con un poco de pasta en una cartulina que diga algo como «¡He cambiado el relleno!».

Otras ideas de travesuras

#niños #elfos #elfostraviesos #navidad ♬ Pop and bright Christmas songs – G-axis sound music @familiawander_lust ¡24 DÍAS DE PURO CAOS NAVIDEÑO CON ESTOS ELFOS QUE NO TIENEN FILTRO! 🔥 Día 1: Aparecen trayendo el árbol de Navidad. Día 2: Construyen un rocódromo épico con todos los bloques de los niños. Día 3: Envuelven TODA la cocina como si fuera un regalo gigante. Día 4: Se comen los cereales… ¡en la taza del váter! Día 5: Organizan carreras de sacos con los juguetes. Día 6: Nos cortan la ropa… tranquilos, solo las mangas del pijama (¿o no?). Día 7: ¡Sorpresa! Están atrapados dentro de la botella de agua. Día 8: Tiran TOOODA la ropa al suelo y envuelven nuestras zapatillas. Día 9: Guerra de bolas de papel entre elfos. Día 10: Decorar el árbol… con calzoncillos limpios (o eso esperamos). Día 11: Se atan bolsas como globos aerostáticos y vuelan por el salón. Día 12: Cocinan huevos fritos con caritas de terror y tristeza… pobrecitos. Día 13: Selfies con los niños mientras duermen 😈 Día 14: Montan una pista de Hot Wheels. Día 15: ¡Spiderman los captura con su telaraña! Día 16: Pero… ¡revancha! Ahora los elfos atan a Spiderman. Día 17: Roban la estrella del árbol. Día 18: Le lanzan bolas de nieve a una foto del Grinch. Día 19: Se transforman en Super Saiyan… sí, con pelo amarillo y todo. Día 20: Caminan como funambulistas por la guirnalda de luces. Día 21: Usan toooodo el papel higiénico para limpiar caca de chocolate… ¡qué asco, qué ricos! Día 22: Se disfrazan de astronautas. Día 23: Llenan el baño de globos. Día 24: El último día… nos preparan el desayuno más caótico y tierno del mundo. ❤️ ¿Sobreviviste a los elfos traviesos este año? #familia

El elfo travieso se ha convertido en un auténtico protagonista de la Navidad. Más allá de las galletas Oreo y la pasta de dientes, hay otras ideas muy interesantes