Letra de ‘Mi burrito sabanero’: origen del villancico y quién lo canta

La Navidad es una época marcada por la música que nos acompaña en cada celebración gracias a los villancicos, y aunque algunos de ellos han logrado atravesar generaciones, convirtiéndose en auténticos himnos de estas fiestas como el ya famoso ‘All I Want For Christmas’ de Mariah Carey, hay otros que son mucho más y se han convertido en parte de nuestra auténtica tradición navideña. Es el caso de ‘Mi burrito sabanero’ que siempre ha destacado por tener una melodía pegajosa y una letra sencilla que logra que tanto niños como adultos la canten con entusiasmo. Un villancico muy antiguo pero que ahora vuelve a estar en boca de todos gracias a la versión de David Bisbal y que ya es viral en redes.

Aunque muchas personas han escuchado ‘Mi burrito sabanero’, pocos conocen su verdadera historia, quién fue su creador o los artistas que han dado voz a este clásico navideño. Desde su origen en América Latina hasta las versiones modernas, este villancico sigue resonando con fuerza cada Diciembre y más cuando tenemos esta nueva versión que promete hacer de este, el villancico más escuchado de la Navidad de 2024. Puede que a lo largo de los años, diversas voces se han encargado de mantener viva la magia de ‘Mi burrito sabanero’, destacándose versiones que van desde las infantiles hasta las interpretaciones pero la versión ahora de David Bisbal es la que arrasa y pone de moda de nuevo este villancico del que te desvelamos su letra y toda su historia a continuación.

Letra de ‘Mi burrito sabanero’

La letra de ‘Mi burrito sabanero’ es una de las más recordadas y cantadas durante la Navidad. Con un lenguaje simple, tierno y directo, describe el viaje hacia Belén con un pequeño burrito. Prepárate para cantar este villancico porque te dejamos la letra a continuación:

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Tuki tuki tuki tuki

Tuki tuki tuki ta

Apúrate, mi burrito

Que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki

Tuki tuki tuki tu

Apúrate mi burrito

Vamos a ver a Jesús

Cuál es el origen del villancico ‘Mi burrito sabanero’

El origen de ‘Mi burrito sabanero’ se remonta a Venezuela, donde fue compuesto en 1972 por el músico y compositor venezolano Hugo Blanco. Con tan solo 18 años, Blanco creó este villancico como parte de su amor por la tradición musical navideña. La palabra sabanero hace referencia a las sabanas venezolanas, paisajes característicos del país y fuente de inspiración para la letra.

La primera versión del villancico fue interpretada por el grupo La Rondallita, un conjunto infantil venezolano que alcanzó la fama gracias a esta canción. Desde ese momento, ‘Mi burrito sabanero’ se popularizó en todo América Latina, siendo adoptado como uno de los villancicos más icónicos de la región.

La combinación de su ritmo alegre, inspirado en la música tradicional venezolana, y su letra sencilla hicieron que la canción traspasara fronteras y generaciones, convirtiéndose en un clásico navideño.

Quién canta ‘Mi burrito sabanero’

La versión más conocida de ‘Mi burrito sabanero’ es la que fue interpretada por el grupo infantil venezolano La Rondallita, en la voz principal del joven Ricardo Cuenci. Esta grabación, realizada en los años 70, se convirtió en un éxito inmediato y es, hasta el día de hoy, la versión más reproducida y querida por el público.

Sin embargo, a lo largo de los años, otros artistas han realizado sus propias interpretaciones de ‘Mi burrito sabanero’, aportando estilos diferentes y manteniendo viva su tradición. Entre los famosos artistas que versionaron la canción está Juanes, así como el grupo Aventura o también el cantante Elvis Crespo.

Además, se han cantado otras versiones por grupos infantiles e incluso existe una de reggaetón, aunque una de las que van a perdurar con el tiempo va a ser la más reciente de todas, interpretada por David Bisbal.

La versión de David Bisbal de ‘Mi burrito sabanero’

El cantante almeriense, conocido por su voz potente y su carisma, ha incluído ‘Mi burrito sabanero’ en su nuevo disco navideño, aportando un estilo fresco y moderno.

La versión de David Bisbal mantiene la esencia alegre y festiva de la canción original, pero incorpora arreglos musicales contemporáneos que la hacen atractiva para un público más amplio. Su característica voz y su energía contagiosa aportan un toque renovado al villancico, logrando captar la atención de nuevas generaciones.

Además, la versión de Bisbal se ha promocionado mucho en redes, de modo que se ha hecho viral y de hecho el «Tuki tuki tuki tuki» de la letra en voz de Bisbal no para de repetirse y compartirse entre amigos esta Navidad.

Pero además tenemos que hablar de una versión en forma de baile que se ha convertido también en un vídeo viralizado esta Navidad y que ha provocado que ‘Mi burrito sabanero’ sea sin duda el villancico más escuchado de este año. Te dejamos con la versión de Bisbal y el baile del tiktoker americano Denzel Crisp.