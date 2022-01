Tal y como se prometió, este año 2022 sí que habrá Cabalgata de Reyes Magos en Valencia, aunque no como se esperaba en un principio. Será muy diferente a lo que los valencianos están acostumbrados y es que, debido a la pandemia por la COVID-19, Valencia volverá a cambiar su tradicional recorrido en la Cabalgata de los Reyes Magos 2022, aunque será mucho mejor que suspenderla del todo.

Pero, ¿cómo será entonces la Cabalgata en Valencia? ¿A qué hora saldrán los tres Reyes Magos y cómo se podrán ver? Vamos a verlo.

Así será la Cabalgata de los Reyes Magos 2022 en Valencia

En este caso no podemos hablar de un recorrido ya que estará en un recinto. Según cuentan, el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, propuso a la Conselleria de Sanitat una opción alternativa a la tradicional que todos conocemos para poder evitar aglomeraciones. Se trata de una Cabalgata de Reyes estática en la Plaza de Toros.

Ante esta propuesta, la Generalitat Valenciana ha dado el visto bueno a la proposición del Ayuntamiento de Valencia y es que el aumento de casos obliga a la instituciones a tomar medidas para frenar el avance de esta sexta ola que azota el país nuevamente.

Así, todo aquel que quiera ir a ver a Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, deberán acudir al recinto taurino con su certificado de vacunación. Además, el uso de mascarillas será obligatorio en todo momento. También contará con un aforo y controles en los accesos.

¿Cuál será el horario en Valencia?

La cabalgata estática comenzará a las 19:00 horas del miércoles, 5 de enero de 2022, aunque las puertas de la plaza de toros se abrirá a partir de las 17:30 horas.

Al no recorrer las calles de Valencia como en un principio estaba planteado, se ha decidido regular el acceso al público mediante un sistema de reservas de entradas a la plaza de toros. Así se podrá mantener un control de quién entra y quién sale.

La web se activará el próximo martes, 4 de enero, un día antes de la cabalgata y podrán acceder a él 4.000 personas, 3.000 menos de la capacidad habitual con la que cuenta la plaza de toros.

¿Cuánto costarán las entradas?

Las entradas serán totalmente gratuitas, eso sí, hay que conseguirlas. Es por eso por lo que se ha pedido a aquellos que no dispongan de entrada que no acudan a la plaza de toros para evitar incidentes ya que, sin entrada, no podrán pasar dentro.

Los Reyes Magos se situarán en el centro del recinto y el espectáculo durará unos 90 minutos, aproximadamente. Además, todos los mayores de 12 años deberán mostrar el pasaporte COVID si quieren acceder al espectáculo de la noche más mágica del año.

En otras partes de Valencia, como es el caso de Alcoy, sí que se celebrará la tradicional Cabalgata de Reyes Magos 2022 después de que el pasado año fuese suspendida. Eso sí, a pesar de celebrarse de forma tradicional, también se han interpuesto algunas restricciones que se deberán respetar para poder disfrutar tranquilamente del evento.