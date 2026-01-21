Los investigadores no dan crédito: encuentran miles de nuevas especies microbianas en las heces de varios herbívoros

En la meseta Qinghai-Tíbet, un equipo de científicos ha descubierto un sorprendente ‘universo microbiano’ en las heces de los grandes animales herbívoros locales.

El estudio, publicado en Microbiome, revela que cerca del 88% de las especies microbianas encontradas en yak, oveja tibetana, antílope, ganado vacuno, caballo y kiang no habían sido catalogadas antes. Este hallazgo abre nuevas oportunidades para la biotecnología, la farmacología y la mitigación del cambio climático.

Descubrimiento masivo de nuevas especies microbianas en heces de herbívoros de la meseta Qinghai-Tíbet

El hallazgo forma parte del Segundo Programa de Expedición Científica e Investigación a la Meseta Tibetana, una iniciativa que durante cinco años reunió más de 5.000 muestras fecales de seis herbívoros nativos: yak, oveja tibetana, antílope, ganado vacuno, caballo y kiang (asnos salvajes).

El análisis inicial, realizado por especialistas de BGI-Research y la Universidad de Yunnan, se centró en 1.412 muestras recién recolectadas. Los resultados superaron las previsiones: alrededor del 88% de las especies microbianas identificadas en las heces no habían sido catalogadas antes.

El autor principal, Zhang Zhigang, citado por South China Morning Post (SCMP), destacó que esta base de datos microbiana ofrece la primera visión exhaustiva del microbioma intestinal de los mamíferos de alta montaña.

Además, subrayó el valor estratégico del descubrimiento, ya que muchas de estas funciones biológicas podrían convertirse en activos patentables en la creciente competencia global por recursos genómicos.

Microorganismos en heces de herbívoros con potencial biotecnológico y aplicaciones industriales

Más allá de su relevancia ecológica, los microorganismos descubiertos en las heces representan una fuente prometedora para la innovación en ingeniería genética y farmacología.

Los investigadores señalaron que entre los nuevos genes identificados podría haber enzimas con funciones similares a las que sustentan el sistema CRISPR-Cas, clave para cortar y editar ADN con alta precisión. La posibilidad de encontrar variantes más estables o eficientes abre opciones a tecnologías de edición genética más avanzadas.

En el ámbito farmacéutico, la diversidad microbiana detectada incluye moléculas susceptibles de convertirse en nuevos antimicrobianos o compuestos terapéuticos, según detalla SCMP.

Impacto ambiental: nuevas vías microbianas en heces de herbívoros para reducir metano y degradar celulosa

El proyecto también resalta aplicaciones directas para frenar emisiones de gases de efecto invernadero a partir de los microbiomas de los herbívoros de alta montaña. Éstas son algunas de las más destacadas:

Degradación eficiente de celulosa: los herbívoros consumen plantas fibrosas, lo que favorece la presencia de enzimas especializadas en descomponer celulosa. El equipo está realizando ensayos para evaluar si estas cepas pueden emplearse en industrias como la fabricación de papel o textiles.

Bacterias capaces de reducir metano: el estudio identificó dos especies bacterianas inéditas en las heces que, en pruebas de fermentación in vitro, lograron disminuir de forma significativa las emisiones de metano en comparación con los controles. Los investigadores preparan ahora experimentos para validar estos resultados en animales.

Este avance podría convertir a la meseta Qinghai-Tíbet en un referente global para soluciones biológicas destinadas a combatir el calentamiento global.

En un territorio donde únicamente prosperan organismos extraordinariamente adaptados, los científicos han encontrado una reserva funcional con capacidad para transformar la biotecnología y la industria en los próximos años.