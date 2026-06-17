La UEFA anuncia que no habrá pausas para la hidratación en la Champions tras la polémica en el Mundial

La polémica desatada con las pausas de hidratación en cada tiempo durante todos los partidos del Mundial ha provocado que la UEFA tenga que pronunciarse sobre el futuro de la Champions League con este asunto. La respuesta del organismo europeo ha sido clara y es muy diferente a la decisión tomada por FIFA.

La UEFA no impondrá pausas para hidratarse en la Champions League de la próxima temporada 2026-27, después de las críticas recibidas por las interrupciones en el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá por alterar el ritmo de los partidos y que los seleccionadores aprovechan para dar variaciones tácticas. Cada parón, en la primera y segunda mitad, dura unos tres minutos, y las televisiones aprovechan para meter publicidad en sus retransmisiones. Muchos hablan de que la competición queda desvirtuada con partidos de hasta cuatro tiempos.

La FIFA decidió que todos los partidos del Mundial de 2026 contaran con pausas para hidratarse a mitad de la primera y la segunda parte, debido a las altas temperaturas y a la preocupación por el bienestar de los jugadores. Pero la realidad está mucho más alejada de esto.

Estas interrupciones se están produciendo incluso en estadios con techo y aire acondicionado, lo que ha llevado a muchos comentaristas y aficionados a quejarse de que, en parte, el objetivo de estas pausas es que las cadenas de televisión puedan emitir más anuncios.

La UEFA no ejecutará estos parones en la Champions

La UEFA comunicó este miércoles a la cadena alemana ARD que las pausas para hidratación en la Liga de Campeones solo se producirían cuando hubiera temperaturas extremas. El presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, Mark Bullingham, ya se había burlado de la idea de introducirlas en la Eurocopa de 2028 de la UEFA, que se celebrará en las Islas Británicas, debido a las temperaturas tradicionalmente bajas en la región.

La Bundesliga alemana también ha afirmado que no hay planes de introducir pausas para hidratarse, salvo cuando el calor lo exija. Los deportes estadounidenses, como la NFL y la NBA, ya están divididos en cuartos, lo que permite a las cadenas de televisión disponer de más tiempo para los anuncios.