La TVE sanchista se lanza contra Marcos Llorente: «Tienes la cara destrozada…»

A Televisión Española tampoco le gusta Marcos Llorente. Una de las principales presentadoras de TVE, Adela González, conductora del programa Mañaneros junto al portavoz sanchista Javier Ruiz, ha atacado al jugador de la selección española por su aspecto físico. «Tienes la cara destrozada», dijo González sobre Llorente en la televisión pública.

El ataque personal y físico de la presentadora de la TVE sanchista al futbolista del Atlético de Madrid vino después de que Marcos Llorente comentara, en una entrevista en RNE, que «quien no sea de la selección no es español» y que le llamarían «facha» por decir eso.

Adela González, ex presentadora de Sálvame y fichada por Televisión Española tras el final del programa de Telecinco, no llamó «facha» a Llorente, pero sí le insultó al decir que «tiene la cara destrozada». «Mira, yo de fútbol no te voy a comentar, pero yo le recomendaría que se pusiera crema solar porque tiene la cara destrozada… cuidado, ojo cuidado, hasta aquí puedo leer», dijo la presentadora de Mañaneros.

Todo ello en la televisión pública que dirige José Pablo López, que ha convertido TVE en una maquinaria mediática y continua de defensa del Gobierno de España y crítica de la oposición. Para la TVE sanchista, Marcos Llorente no entra en los cánones de tipo de ciudadano que quieren que se sea y de ahí esta crítica personal y física contra el futbolista de la selección española.

TVE tiene los derechos televisivos -en parte, un partido por día- de este Mundial. Es la cadena en nuestro país que emite los encuentros de la selección española, también en este torneo, aunque estas declaraciones se hicieron en el programa Mañaneros, que no es un contenido deportivo y que Adela González, la mujer que ataca a Marcos Llorente, presenta junto a Javier Ruiz, uno de los cabecillas mediáticos de la defensa del sanchismo en la televisión pública.