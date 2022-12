Todos los favores que le han hecho a Messi durante el Mundial

Leo Messi está siendo uno de los nombres propios del Mundial de Qatar 2022 y no es para menos. El capitán albiceleste ha guiado a la selección de Argentina a las semifinales, pero sus apariciones estelares no han estado exentas de polémica. Más allá de lo sucedido en el encuentro de cuartos de final ante Holanda, donde fue protagonista antes, durante y después del partido, al futbolista del PSG y a su selección les han hecho varios regalos durante el campeonato que se está desarrollando en el emirato.

Durante lo que va de Mundial, a Argentina se le han concedido tres penaltis a favor, además de uno que se reclamó por parte de Holanda que no fue pitado y del que no existió repetición por televisión. También, en ese caliente duelo ante los neerlandeses, se les perdonó la expulsión de Paredes por una dura entrada y un pelotazo al banquillo inmediatamente después que provocó una tangana y Messi acabó quejándose por el arbitraje de Mateu Lahoz que, en lugar de terminar con sanción para el futbolista, ha acabado con el árbitro haciendo las maletas de vuelta a España.

En el debut de los de Scaloni ante Arabia Saudí se vivió la primera polémica. Messi adelantaba a Argentina en el minuto 10 con un penalti más que riguroso, puesto que Paredes nota un agarrón a la salida de un córner y se tira de forma descarada. El colegiado no pitó, pero desde el VAR le llevaron a reconsiderar su decisión, señalando los 11 metros. Pese a ello, terminarían perdiendo el partido por 2-1.

Desde entonces han ido a contracorriente. Perder contra los saudíes les llevó a jugar sin red y tuvieron que ganar los siguientes partidos para no caer eliminados. En el decisivo ante Polonia que cerraba la fase de grupos se vio el segundo despropósito arbitral también con el 0-0 en el marcador. Szczesny no llegaba a despejar un balón e impactaba con su guante en la cara del astro argentino después de que este hubiera rematado fuera. Penalti de nuevo, aunque esta vez lo falló.

El tercer penaltito llegaba ante Holanda. Dumfries pisaba a Acuña, que se revolcaba por el suelo, pese a que el toque no diese ni para derribar al jugador. Independientemente de eso, Mateu Lahoz pitó la pena máxima y Messi no perdonaba esta vez. El que no fue revisado –ni repetido por televisión– de Nahuel Molina sobre Gakpo ya con el 0-2 favorable a los argentinos en el que le traba con un pie y le pisa con el otro.

pic.twitter.com/C0OhOPKrq1 — El Ojo del VAR Media Channel No. 20 (@mediavar20) December 10, 2022

Por si fuera poco, antes del empate final, Paredes entró duramente a Aké y después pegó un pelotazo al banquillo neerlandés. Vio la cartulina amarilla por la acción, pero no por lo que sucedió después, ni por provocar la tangana que alargó el descuento a 10 minutos.

Mateu, de vuelta a España

Pese a que Mateu Lahoz, el colegiado del encuentro, se portó demasiado bien con Argentina, puesto que todas las polémicas cayeron en favor de los de Scaloni, Leo Messi no dudó en criticar su arbitraje y su elección. El ex del Barça fue muy duro con el valenciano: «No quiero hablar del árbitro porque no puedes ser sincero, si hablas te sancionan, la FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias, no puede poner un árbitro que no está a la altura. Antes del partido teníamos miedo porque sabíamos lo que era».

Mateu era uno de los árbitros mejor valorados por FIFA durante el Mundial de Qatar y, con España fuera, era el favorito para pitar la final del próximo 18 de diciembre. Consideraron que el arbitraje en cuartos fue bueno, pero ante las críticas de Messi y varios de sus compañeros, han decidido dejar de contar con él y mandarle a casa. Por contra, el astro albiceleste se queda sin sanción.