La Federación considera injustas las críticas a Mateu Lahoz: «Acertó en las decisiones importantes»

Mateu Lahoz fue el árbitro encargado de pitar el tenso encuentro de cuartos de final del Mundial de Qatar que enfrentó a Argentina y Holanda en Lusail. El duelo estuvo marcado por los nervios y, a partir del segundo tiempo, el colegiado español tuvo mucho más trabajo de lo habitual. El encuentro se fue calentando por minutos y tras el empate de los de Van Gaal todo fue a más. Dos grandes tanganas y un sinfín de provocaciones que el valenciano trató de llevar de la mejor manera posible, aunque la realidad es que no se lo pusieron nada fácil.

Tras el partido, Leo Messi decidió acusar a Mateu, con el que siempre ha mantenido una relación complicada, de tener falta de nivel para dirigir un partido de esa índole. «No puede poner un árbitro que no está a la altura. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos cómo era. Hay muchos detalles dentro de la cancha que te das cuenta que te quieren inclinar. No quiero hablar del árbitro porque no puedes ser sincero. Si hablas te sancionan. La FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias», indicó Leo sobre el español.

Desde la Federación Española no ha recibido ningún tipo de comunicación de la FIFA por el arbitraje de Mateu, aunque, reconociendo la complejidad del encuentro, aseguran que acertó en las decisiones más importantes. Además, creen desproporcionadas las quejas de Messi. Eso sí, están convencidos de que las opciones del español de pitar la final en el caso de llegar Argentina serían prácticamente nulas. La única posibilidad del valenciano, y mínima, sería que el duelo que decidirá quién es el nuevo campeón del mundo se dispute entre dos combinados europeos.

Hasta el momento, Mateu ha pitado tres partidos en este Mundial de Qatar. Dirigió la victoria de Senegal ante Marruecos en fase de grupos, el polémico Irán-Estados Unidos que ganaron los norteamericanos y el duelo de cuartos de final que enfrentó a Argentina y Holanda.