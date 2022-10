El terrible presagio del aventurero español encarcelado en Irán: «Mamá, si me muero no llores»

Este miércoles se ha confirmado que Santiago Sánchez, el aventurero que marchaba a pie hasta Qatar para ver el Mundial, está encarcelado en Irán después de más de 20 días desaparecido. Según confirmó el canal internacional de país que atraviesa un grave conflicto social, el español está en una cárcel de Teherán después de ser retenido en detenido en Saqez, ciudad fronteriza con Kurdistán.

«De acuerdo con informes llegados a Irán International, Santiago Sánchez, un fan de España que desapareció desde hace tres semanas y después de ingresar a Irán, ha sido detenido en la ciudad de Saqez junto con su traductor y luego transferido a Teherán», informó el medio de comunicación iraní.

Su familia y entorno denunciaron ya habían denunciado su desaparición en los últimos días e incluso sus padres concedieron una entrevista en la que reprodujeron a través de un audio del teléfono móvil las últimas palabras del ex militar y boxeador que en los últimos años ya había realizado viajes de tal envergadura sin ningún tipo de percance.

“Mañana voy a Teherán, a la capital, la televisión va a hacerme un reportaje, y de ahí nos vamos a Bandar Abbas con su familia. Una vez allí, cerca del puerto cogeremos un barco a Qatar. Haré videos o lo que sea», decía el audio que mandó a su padre, según informó Antena 3.

«Habré muerto feliz»

Este medio también informó sobre unas palabras que Santiago Sánchez dijo a su madre antes de poner rumbo a pie a Qatar para ver el Mundial. «Mamá, te voy a decir algo para que lo guardes en tu cabeza para siempre: Prefiero morir que vivir tranquilo. Nací para ayudar a los demás, para ayudar a la naturaleza. Y si me muero, no llores, me habré muerto feliz porque habré hecho lo que quería, mamá», habría asegurado antes de iniciar el viaje.