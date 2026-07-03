A qué hora es el Australia – Egipto, dónde ver gratis, pronóstico en directo y última hora en streaming del partido del Mundial 2026 hoy

Los dieciseisavos del Mundial 2026 llegan a su final y faltan por conocer los últimos combinados que van a estar en los octavos. El Estadio de Dallas acogerá un Australia – Egipto en el que ambas selecciones lucharán por conseguir ese billete para estar en la siguiente ronda, donde se tendrían que ver las caras ante Argentina o Cabo Verde. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver este choque de la Copa del Mundo.

Australia – Egipto de dieciseisavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Australia y la de Egipto se tienen que medir en el partido que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Estadio de Dallas acoge este choque de dos combinados que no son favoritos para llevarse la Copa del Mundo, pero que sí prometen dar guerra al rival que les toque. Sólo uno de ellos podrá avanzar a los octavos y posiblemente los africanos sean favoritos por la presencia de Mohamed Salah. La FIFA ha programado este choque para el viernes 3 de julio, fijando el horario de inicio a las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Australia vs Egipto del Mundial 2026 hoy: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que tiene en su haber los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se disputen en la Copa del Mundo es Dazn. El Australia – Egipto que cayó en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se va a poder ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Además, lo emitirán en streaming y en vivo online mediante su aplicación o por su página web si accedes con un ordenador a ella. Es por ello que este encuentro que se juega en el Estadio de Dallas no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

En la web de OKDIARIO también encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda cada día en el Mundial 2026, donde tenemos a un enviado especial. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Australia – Egipto que es de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y cuando acabe el choque en el Estadio de Dallas publicaremos la crónica y actualizaremos el cuadro de cómo quedan los octavos.

Dónde escuchar por radio en directo el Australia – Egipto del Mundial 2026 hoy

Los amantes del deporte rey que estén viendo todo lo que sucede en la Copa del Mundo que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Australia – Egipto deben saber que podrán escuchar gratis por la radio lo que suceda en este duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Estadio de Dallas para narrar lo que suceda en este choque.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Australia – Egipto?

El Estadio de Dallas, ubicado en Arlington, Texas, y conocido como el AT&T, será el campo donde se jugará el Australia – Egipto de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este recinto deportivo, que es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, se inauguró en 2009 y en su interior caben unos 80.000 espectadores, por lo que se espera una buena entrada para este choque.

La FIFA ha escogido a Gustavo Tejera para que arbitre este partido entre Australia y Egipto correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en el Estadio de Dallas. Este colegiado tiene 38 años, nació en Uruguay y se convirtió en trencilla internacional en 2018.