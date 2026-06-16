¿Un Mundial sin grupo de la muerte? Los datos dicen que sí

El Grupo de la Muerte, ese objetivo a esquivar por cada selección cada cuatro años, cuando llega la Copa del Mundo. Cada vez que se configuraba el cuadro, aficionados y periodistas buscaban con rapidez cuál era ese grupo imposible, el más difícil, donde cualquiera podía salir victorioso. En este Mundial 2026, con el importante aumento de selecciones, ese reiterado Grupo de la Muerte parece no existir.

Los números, las clasificaciones internacionales y la composición de los grupos apuntan en una dirección clara: nunca había sido tan complicado encontrar un auténtico grupo de la muerte en una Copa del Mundo. La gran novedad del torneo es la incorporación de 16 selecciones más respecto al formato que se venía utilizando desde 1998. Esta ampliación modifica por completo el equilibrio competitivo de la fase inicial y, sobre el papel, facilita el acceso de las grandes potencias a las rondas eliminatorias.

España, Inglaterra o Brasil

Solamente hace falta echar un vistazo a los grupos de algunas selecciones, como lo es el propio grupo de España –pese al empate ante Cabo Verde–, o los de Inglaterra o Brasil. Los tres combinados parten como favoritos destacados en sus respectivos grupos y cuentan con una ventaja considerable respecto a varios de sus rivales en lo que a puntos del ranking FIFA se refiere.

En el caso de España, el contraste resulta especialmente llamativo. La selección española llega con una valoración FIFA de 2.165 puntos, la más alta del panorama internacional. Enfrente tiene como principal rival a Uruguay, con 1.892 puntos, además de Cabo Verde (1.576) y Arabia Saudí (1.566). La diferencia estadística convierte al Grupo H en uno de los más desequilibrados del campeonato.

Una situación similar aparece en los grupos de Inglaterra y Brasil. Los ingleses compartirán sector con Croacia, Ghana y Panamá, mientras que Brasil se medirá a Marruecos, Escocia y Haití. Sobre el papel, ambos conjuntos cuentan con un margen notable respecto a los equipos que aspiran a ocupar las posiciones secundarias.

La consecuencia directa es que algunos de los grandes favoritos parecen tener un camino más despejado hacia las eliminatorias de lo que era habitual en anteriores ediciones, aunque esto no significa que todos los grupos carezcan de interés competitivo. Algunos sectores presentan una lucha mucho más abierta, especialmente por las plazas de clasificación.

El Grupo I, el más próximo a ‘la muerte’

Uno de los ejemplos más destacados es el Grupo I. Francia llega como principal favorita respaldada por su condición de número uno del ranking FIFA y por contar con una de las mejores valoraciones FIFA del planeta. Sin embargo, el segundo puesto promete una batalla mucho más ajustada.

Senegal, una de las selecciones más potentes del fútbol africano, presenta una valoración FIFA de 1.866 puntos. Muy cerca aparece Noruega, con 1.912 puntos. Ambos equipos parten con opciones similares de acompañar a Francia en la siguiente ronda. Irak, clasificada a través de la repesca intercontinental, aparece como el conjunto con menor potencial estadístico dentro del grupo.

Precisamente este Grupo I es señalado por diferentes análisis como el candidato más sólido para heredar la etiqueta de grupo de la muerte, aunque incluso en este caso existen dudas sobre si cumple realmente con la definición tradicional del término.

El Grupo D, sin ‘favoritos’

Otra situación interesante se encuentra en el Grupo D, donde competirán Estados Unidos, Turquía, Paraguay y Australia. Más que por la presencia de una gran potencia, destaca por su enorme igualdad.

La media FIFA de los cuatro equipos alcanza los 1.811 puntos y la diferencia promedio entre ellos apenas es de 56 puntos. Turquía presenta 1.902 puntos Elo, Paraguay 1.833, Australia 1.775 y Estados Unidos 1.733. Se trata probablemente del grupo más equilibrado de toda la competición, donde cualquiera de los participantes puede aspirar a terminar en las posiciones de clasificación.