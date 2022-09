Álvaro Morata habló a pie de campo después de marcar el gol que clasificó a España para la Final Four de la Liga de las Naciones. España venció a Portugal gracias a un tanto del delantero en el minuto 88 que mete al equipo de Luis Enrique en la fase final del torneo.

Gran actitud

«Ha sido un partido difícil, hay que ver los jugadores que tiene Portugal. Me quedo con la actitud, hemos peleado hasta el final… Nico Williams que era su segundo partido con la selección ha sido clave con el pase tremendo que le ha puesto Carvajal. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo. Sabíamos que cuando tenemos que dar la talla en partidos así la damos. Sabíamos que nos teníamos que dejar todo».

Dudas

«Tendremos tiempo de estar en el Mundial y quienes tengan la suerte de estar. Hay que disfrutar del momento de ahora. Hemos estado ahí en las competiciones y hemos perdido en detalles. Nos es fácil ganar aquí».

Un gran grupo

«Presión no. Esta mañana estaba un poco nervioso y he visto que había buen ambiente. Me he calmado al ver a los compañeros. Somos un buen grupo y lo merecemos».