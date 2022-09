Luis Enrique: «No hay novedades con mi futuro porque no queremos que las haya»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a España y Suiza en La Romareda. Este encuentro, perteneciente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, puede certificar la presencia del combinado nacional en la fase final. Para ello, los hombres del asturiano tienen que ganar y que Portugal no sume los tres puntos ante la República Checa.

Futuro

“El futuro no existe, existe el hoy. No hay novedades porque no queremos que haya novedades. No me preocupa en absoluta nada de lo que pueda suceder hoy y en el partido de mañana. No ha cambiado nada y no queremos que cambie. El presente no condiciona nada”.

Delantera

“Primero se lo diré a los jugadores, aunque no vas desencaminado”.

Zaragoza

“En un marco tan bonito de los que somos históricos del fútbol y de los que hemos podido jugar en La Romareda vamos a intentar hacer un gran partido. También sería bonito que no silbásemos el himno del rival. Sería bonito que empezáramos a escuchar el himno de los demás. Yo prefiero que Suiza sienta presión con el balón ruede”.

Vilda

“Esta es una situación totalmente anormal con una difícil gestión. No tengo duda de que la Federación la gestionará de la mejor manera posible”.

Tecnología

“Sería maravilloso poderlo utilizar en un partido. Casi no se acoplaba y lo escuchaban los demás. Como entrenador sería bueno, aunque podría perjudicar al jugador. A mí con que sólo le pudiesen decir cosas al pivote me vale”.

Una estrella

“Ojalá podamos hablar de los mismos términos del resultado. Tengo muchas estrellas en la lista que tengo. Yo lo que veo cuando miro a mi equipo es un conjunto lleno de estrellas que no paran de correr”.

El plan

“Me fío mucho de lo que veo. Ha sido para mí la mejor semana en cuanto a intensidad de cualquier semana como jugador. No he visto a ningún jugador con dudas”.

Planteamiento

“Las circunstancias de los partidos cambian. Allí llevaban mucho tiempo sin perder. No me espero una Suiza defensiva. Será muy difícil. No hay ningún equipo en esta competición que no tenga nada que hacer. Ellos son últimos y si no consiguen puntos bajan de categoría”.

Borja Iglesias

“Todos están teniendo un ritmo de entrenamiento bestial. Ha sido una semana como seleccionador muy positivo. Todos han estado muy bien”.

Ferran Torres

«Le he visto como al resto. Desde hace mucho tiempo parece que se le ha cambiado. Es un jugador de banda que tiene gol. Tiene unos números muy interesantes».

Más dudas

“Cuando ves entrenamientos es complicado que todos estén bien. Es la primera semana que los veo a todos preparadísimos. Podría coger las bolas, tirarlas y elegir a cualquier jugador. Voy a intentar escoger lo que yo creo que sea mejor, aunque luego me equivoque”.

Borja y Morata

«Todos los buenos jugadores tienen sitio. No cambiamos nuestra manera de defender y de jugar. Se respira un ambiente casi perfecto».