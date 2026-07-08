¿Cuándo se limpian las tarjetas amarillas en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 sigue su curso y ya han quedado definidas las eliminatorias de cuartos de final que arrancarán este jueves 9 de julio con el Francia-Marruecos que se disputará a partir de las 22:00 horas en Boston. La FIFA ha confirmado que a partir de esta eliminatoria serán anuladas todas las tarjetas amarillas para facilitar que los mejores jugadores puedan estar en la final del Mundial. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las tarjetas amarillas en el Mundial.

El Mundial 2026 entra en su fase final cuando está a punto de cumplirse un mes del inicio del torneo. Francia-Marruecos, España-Bélgica, Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza serán los partidos de cuartos de final del torneo, que celebrará las semifinales el próximo martes y miércoles, y la gran final tendrá lugar en el MetLife de Nueva Jersey-Nueva York el próximo domingo 19 de julio a partir de las 21:00 horas.

A este partido los jugadores llegarán limpios de tarjetas por orden de la FIFA. En una de las muchas novedades que introdujo la organización en este campeonato del mundo, por primera vez en la historia, han sido anuladas después de la fase de grupos y después de la eliminatoria de cuartos de final. ¿El motivo? Que los mejores jugadores del mundo puedan estar presentes en el partido más importante que puede haber en la carrera de un jugador: la final de un Mundial.

¿Pasan limpios los futbolistas a las semifinales del Mundial 2026?

Los jugadores de las selecciones que se clasifiquen para las semifinales pasarán limpios de tarjetas amarillas. La FIFA confirmó antes del torneo que por primera vez en la historia las tarjetas amarillas individuales serían anuladas después de la fase de grupos y tras los cuartos de final, algo que ya se realizaba anteriormente.

«Con un récord de 48 selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el formato ampliado ha motivado un cambio en el Reglamento del torneo. Como consecuencia de la ronda eliminatoria adicional, el Consejo de la FIFA confirmó el 28 de abril de 2026 que las tarjetas amarillas individuales en la fase final se anularán: tras la fase de grupos y de nuevo tras los cuartos de final», confirmó la FIFA en un comunicado publicado en su página web.

¿Se perdonan las rojas o las acumulaciones de amarillas en semifinales del Mundial 2026?

La FIFA anunció que: «Si un jugador ve una amarilla en la fase de grupos, pasará limpio a los dieciseisavos de final. Y un jugador que acumula una amarilla entre dieciseisavos, octavos y cuartos, también pasará limpio a semifinales. De esta manera, ningún jugador correrá peligro de perderse la final por acumulación de tarjetas, salvo expulsión en semifinales».

Así que esto responde a esta pregunta. Si un futbolista es expulsado durante la eliminatoria de semifinales, sí que se perderá la final del Mundial que se disputará el próximo domingo 19 de julio.