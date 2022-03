Portugal se juega este martes su presencia en el próximo Mundial de Qatar 2022. La selección que lidera Cristiano Ronaldo se enfrenta a Macedonia del Norte, verdugo de Italia, en la final de la repesca. Precisamente el capitán del combinado luso ha sido el encargado de analizar el duelo en rueda de prensa. En la misma le preguntaron por los rumores de que este podría ser su último Mundial, y el delantero ha dejado claro que será él quién decida hasta cuando jugará.

«Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego. Quien manda soy yo, punto final», aseguró Cristiano en su comparecencia ante los medios en la previa del choque frente a Macedonia del Norte en Do Dragao. De esta manera quiso zanjar cualquier duda sobre su futuro en la selección.

A sus 37 años, muchos especulan con que sea la última vez que defienda a Portugal en un campeonato del mundo, algo que ha mosqueado a Cristiano Ronaldo que afirma que será él quien tome la decisión cuando crea conveniente. Además, aprovechó para agradecer a la afición su actitud durante el duelo de semifinales ante Turquía y les pide «que mañana den de la misma forma lo mismo para poder hacer un buen partido».

El jugador del Manchester United reconoce que la hinchada es clave para conseguir el billete para Qatar 2022 y les pide que animen como lo hicieron contra los turcos: «Si los portugueses estuvieran como estuvieron el jueves, vamos a ganar el partido».

En última instancia destaca que son capaces de ganar a cualquier equipo si están a su mejor nivel: «Si Portugal tuviera su mejor nivel gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también».