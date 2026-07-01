Marcos López nos trae su análisis más detallado sobre el partido de dieciseisavos de final del Mundial que medirá a España contra Austria. El único enfrentamiento entre los dos equipos en esta cita fue en 1978 y se saldó con victoria para los centroeuropeos. Nuestro experto en OKScouting nos trae al detalle lo que espera a los pupilos de Luis de la Fuente en su primera final de este campeonato.