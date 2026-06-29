Alemania – Paraguay, en directo: dónde ver, alineaciones y última hora online en vivo del partido del Mundial 2026 hoy

Las eliminatorias de dieciseisavos de final del Mundial 2026 siguen su curso, con Alemania y Paraguay protagonizando el tercer duelo a vida o muerte del torneo. El combinado germano se mide a la selección paraguaya en el Gillette Stadium de Boston a partir de las 22:30 horas. El equipo de Julian Nagelsmann tratará de despejar las dudas sembradas tras la derrota ante Ecuador frente a Paraguay, selección que ha hecho gala de su fortaleza defensiva con dos porterías a cero consecutivas, después de encajar un 4-1 en su debut en este Mundial. Sigue en directo con OKDIARIO la última hora Alemania-Paraguay de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Alemania – Paraguay, en directo

Alemania siempre está entre las candidatas en cada gran torneo de selecciones. El equipo germano, sin embargo, no ha estado a la altura en el Mundial desde que levantara su cuarto título en 2014. Después de dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos, Alemania se ha clasificado aen esta ocasión a dieciseisavos de final con más dudas que certezas. Más allá de la goleada (7-1) ante la débil Curazao, los germanos tuvieron que remontar ante Costa de Marfil y perdieron -sin nada en juego, pero con el once titular- en su último partido ante Ecuador. En su primera eliminatoria, tendrán que medirse a un equipo también fuerte defensivamente los ecuatorianos.

El combinado albirrojo, en cambio, lleva una trayectoria opuesta a la de su rival en la noche del lunes. Su andadura en el Mundial comenzó con una dolorosa derrota por 4-1 ante Estados Unidos. Paraguay pudo sobreponerse para sorprender a Turquía en un disputado 0-1 y firmar las tablas con Australia en la última jornada para clasificar como tercera de grupo. Ahora, el combinado guanarí afronta una nueva eliminatoria mundialista tras caer con España en cuartos de Sudáfrica 2010. Alemania y Paraguay ya se enfrentaron en octavos de final de un Mundial. Fue en 2002, con victoria alemana por 1-0. Sigue en vivo online el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Alemania y Paraguay, con OKDIARIO.