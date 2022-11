Alarma Camavinga: no entrena con Francia y es duda para el debut contra Australia

La selección francesa sigue con sus problemas en cuanto a las lesiones. El futbolista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, no se ha entrenado en la sesión de este domingo por unas pequeñas molestias en los aductores. Apuntan desde Qatar que no parece grave pero le ha impedido al jugador francés ejercitarse con el grupo.

Tras la lesión de Karim Benzema, que le ha obligado a perderse el Mundial por completo, la selección francesa ha perdido a seis jugadores por lesión en esta Copa del Mundo. Y la mayoría de ellos titulares, como es el caso del vigente Balón de Oro. Por ello cada pequeño susto crea una gran preocupación en el combinado galo a dos días de su debut en el torneo.

Los medios franceses presentes en Qatar informan que las molestias de Camavinga no parecen graves pero al no entrenarse en la sesión de este domingo con el grupo es duda para el debut galo el próximo martes ante Australia desde las 20:00 (hora española). Quedan solamente dos días y es evidente que Deschamps no querrá arriesgar con ningún jugador con la experiencia negativa en cuanto a lesiones en este Mundial.

Un Mundial de Qatar que ha comenzado este domingo con una espectacular ceremonia de inauguración y con el primer encuentro de esta cita mundialista entre Qatar y Ecuador que dejó los primeros goles de la Copa del Mundo de 2022.