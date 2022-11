La maldición del Balón de Oro castiga a Benzema

Karim Benzema se perderá el Mundial de Qatar tras sufrir un desgarro muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda en el entrenamiento de este sábado. Así lo confirmaba la selección francesa tras la pruebas médicas realizadas al delantero del Real Madrid.

La maldición del Balón de Oro ha condenado a Karim Benzema en este Mundial. El delantero francés no podrá disputar su segundo Mundial por una desafortunada lesión. Existe un dato increíble que dice que nunca en la historia el vigente ganador del Balón de Oro ganó la Copa del Mundo. Ese dato seguirá siendo realidad cuatro años más porque Karim no participará en el torneo por culpa de una lesión sufrida a pocas horas del comienzo del torneo en Qatar.

Es la tercera vez que el vigente Balón de Oro no disputa una Copa del Mundo. La primera vez fue en 1958 con Alfredo Di Stéfano porque España no se clasificó. La segunda fue en 1978 con Alan Simonsen ya que Dinamarca no se clasificó tampoco. Y la tercera es ahora en 2022 con Benzema por lesión, ya que Francia si participará en el Mundial, pero sin su estrella.

Esta maldición evitará que Benzema tenga la oportunidad de levantar la Champions League, el Balón de Oro y la Copa del Mundo en una misma temporada. Un varapalo en forma de lesión que deja muy dolido al delantero del Real Madrid, que llegaba a esta cita con gran ilusión, ya que solamente ha disputado un Mundial con su selección y fue en 2014, y que le llegaba en el mejor momento de su carrera deportiva en cuanto a números.