Los veterinarios coinciden y advierten a los dueños de gatos: «Si maúllan por la noche, puede que estén aburridos y necesiten más juegos»

La comunicación de un gato con su dueño se basa en innumerables señales que requieren de una interpretación detallada. Por ejemplo, los gatos que maúllan durante la noche no sólo comunican que tienen hambre o ganas de salir. Los expertos en comportamiento felino aseguran que esta conducta se debe al aburrimiento y la falta de actividad durante el día.

Además, son numerosas las personas que relacionan los maullidos nocturnos con el miedo, la soledad o la búsqueda de compañía, pero existe otra explicación que conviene tener en cuenta y que se traduce en la falta de estimulación física y mental. Así que, introducir juegos y actividades en su rutina ayuda a mejorar su descanso.

¿Por qué maúllan durante la noche?

Algunos gatos tienen patrones naturales de actividad que aumentan durante el amanecer y el atardecer. Además, cuando pasan gran parte del día durmiendo o sin estímulos suficientes, llegan a la madrugada con energía acumulada.

Los especialistas recomiendan enriquecer el ambiente doméstico con rascadores, juguetes interactivos, escondites y espacios elevados donde puedan trepar y explorar. Estas alternativas garantizan su entretenimiento.

La clave: 15 minutos de juego intenso

Para mejorar el sueño de un felino, los expertos aconsejan dedicar 15 minutos al juego intenso antes de acostarse. Al mismo tiempo, utilizar juguetes que estimulen sus instintos de caza, como pelotas o elementos que puedan perseguir, ayuda a que gasten energía.

Después de lo anterior, ofrecerles su comida favorece una fase natural de actividad, alimentación y descanso. También es importante comprobar que tengan agua limpia, comida suficiente y el arenero en buenas condiciones antes de dormir.

¿Cuándo hay que alertarse?

Si aparecen los maullidos continuos en gatos más mayores, podrían estar relacionados con problemas de salud como hipertiroidismo, hipertensión o alteraciones cognitivas.

De hecho, los animales que no están esterilizados pueden maullar por motivos relacionados con el celo y la reproducción. Y se debe consultar con un veterinario si el comportamiento cambia, se vuelve insistente o lo acompañan otros síntomas.

Por lo tanto, mejorar la rutina de juego, ofrecer estímulos y mantener hábitos estables ayuda a reducir los maullidos nocturnos, y el dueño adoptará la misión de entender las necesidades de cada gato para poder cuidar su bienestar y garantizar el descanso nocturno.