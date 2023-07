Características y cuidados del bichón habanero

Debido a su nombre y a su color, muchos piensan que el perro bichón habanero es originario de la capital de Cuba. Sin embargo, es originario del Mediterráneo, específicamente de las costas de España e Italia. Marineros del país de la bota fueron los responsables de hacerlo cruzar el Atlántico. Una vez instalado en el ‘nuevo mundo’, se desarrolló como raza gracias al interés mostrado por la aristocracia cubana.

Características generales

Se trata de una raza de perro pequeña. Uno de los rasgos más característicos del bichón habanero es su pelaje. Por lo general, de color marrón claro, muy fino y sedoso. Tiene un solo manto que a medida que crece se va ondulando y las hebras pueden alcanzar hasta los 18 centímetros de longitud.

Otro rasgo común del bichón habanero es su predisposición para ladrar ante cualquier situación extraña. Al mismo tiempo, es un animal alegre, divertido y juguetón. Eso sí, requiere ser socializado adecuadamente para que no se muestre demasiado nervioso con personas más allá de su manada. Lo mismo que con objetos, otros canes y mascotas como gatos. Saltarse este paso puede dar lugar a problemas de conducta y agresividad.

Los problemas de salud graves no suelen ser muy frecuentes en esta raza. Sin embargo, hay que estar atentos con ejemplares que alcanzan la edad muy avanzada para ellos. Otitis y cataratas pueden hacer su aparición en esta etapa.

Cuidados

El cepillado diario es fundamental para prevenir enredos. Un baño una vez al mes es más que suficiente, aprovechando estas sesiones para también cortar sus uñas.

Suelen presentar lagrimeo excesivo en los globos oculares. Lo que no implica necesariamente que la mascota sufra de algún problema médico. En cuanto a las orejas, es muy importante eliminar con frecuencia la cera acumulada, lo mismo que cortar las hebras que crezcan dentro del canal auditivo.

El bichón habanero tiene cierta predisposición a sufrir ansiedad por separación. Aunque no necesita sentirse siempre el centro de atención, no le gusta pasar demasiado tiempo solo. Un punto a considerar entre aquellos que quieran adoptar uno. Si en casa durante todo el día no hay nadie, esta no es la mejor mascota a elegir, porque sufrirá mucho.

Y, por último, cabe señalar que el bichón habanero es una excelente opción para familias que viven en pisos pequeños. Sin importar si hay niños pequeños y hasta personas alérgicas, ya que está considerado un perro hipoalergénico.