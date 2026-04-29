Estos son los olores que hacen que los gatos huyan

¿Cuáles son los olores que no soportan los gatos? Con células casi 40 veces más sensibles al olor que las nuestras, el sentido del olfato de los gatos es un sistema extremadamente desarrollado que algunos investigadores incluso consideran superior al de los perros en ciertos aspectos. No es extraño, por tanto, que los gatos confíen más en lo que huelen que en lo que ven para interpretar su entorno. Desde el vínculo con su madre en las primeras etapas de vida hasta la caza, el apareamiento o la exploración del territorio, el olfato es su principal fuente de información. Este sentido también es una herramienta de caza muy eficaz, ya que les permite detectar a sus presas mucho antes de que éstas perciban el peligro.

Para respetar su sentido del olfato, es importante entender que su seguridad y bienestar dependen en gran parte de los olores y feromonas del entorno. Por eso, conviene evitar productos con olores intensos como detergentes, ambientadores o desinfectantes cerca de sus pertenencias, ya que pueden alterar su percepción del espacio o incluso hacer que rechace lugares como el bebedero o el arenero. Además, es recomendable permitir que el gato marque su territorio de forma natural, ya que esto le aporta seguridad

Los olores que odian los gatos

¿Alguna vez te has fijado en cómo huye tu gato cuando se acerca a un limón que tienes en la encimera de la cocina? Los gatos y los perros sienten una fuerte aversión a los cítricos como las naranjas, los limones, las mandarinas, las limas y los pomelos, ya que encuentran el olor de los cítricos demasiado fuerte y repulsivo. Por otro lado, a los gatos no les gusta el olor a vinagre. Aunque no es tóxico para ellos, hay que tener especial cuidado a la hora de utilizarlo en la cocina o en la limpieza del hogar porque les resulta muy desagradable.

En la misma línea, los gatos también detestan los olores de ciertas plantas, como el eucalipto. Además, ésta es tóxica para ellos, y su ingesta puede provocar babeo, vómitos, diarrea, depresión y debilidad. Respecto a los plátanos, a muchos gatos les molesta el olor de la cáscara, ya que contiene sustancias químicas como la acetona y el acetato de etilo, que les resultan repulsivas.

A esto hay que sumar el olor del café, que es tóxico para ellos e instintivamente no soportan su olor. Si un gato ingiere café, puede sufrir daños en sus sistemas gastrointestinal, cardiovascular y nervioso. Respecto a las especias, la mayoría son demasiado fuertes para el olfato de los gatos. La pimienta negra, la mostaza y las semillas de chile hacen que muchos gatos se alejen inmediatamente. Finalmente, los olores de los productos de limpieza, ambientadores y jabones les irritan; estos productos contienen sustancias químicas y fragancias fuertes que no toleran.

¿Por qué se acerca a tu boca?

#mascotas #gatos #veterinaria #saludfelina ♬ sonido original – peludos_vitales @peludos_vitales ✅ Lee aquí 👇 ¿Tu gato se acerca a oler tu boca cuando bostezás? 😳 Es raro, incómodo… y hasta puede hacerte sentir observado. Te acercás a acariciarlo y de repente: 👃 ¡se te planta en la cara para olerte el aliento! Y claro, pensás: 👉 “¿Está siendo invasivo?” 👉 “¿Le molesta mi aliento?” 👉 “¿Me está juzgando?” Pero no. 💡 Lo que está haciendo tiene una explicación científica y emocional. Tu gato no huele tu boca por curiosidad sin sentido. Lo hace porque, para él, el olfato es su forma de entenderte. Tu aliento contiene señales químicas, restos de comida, feromonas… y sobre todo, tu “firma personal”. Cuando bostezás, abrís una pequeña ventana que él no puede evitar explorar. Es su manera de decirte: 🔍 “Solo quiero saber cómo estás hoy.” También lo hace para reconocerte y reconectar contigo. Así se aseguran los gatos de que su humano está bien. Y si lo hace con frecuencia, puede estar detectando incluso cambios sutiles en tu olor, tu dieta o tu salud. No lo apartes bruscamente 🐾 Habale suave, acaricialo, y entendé que no te está invadiendo… te está eligiendo. ❤️ Y si querés descubrir más de estas señales invisibles con las que tu gato te habla sin palabras, comentá Info y conocé la guía “Comprendiendo a tu Michi”: la clave para entender, cuidar y conectar con tu gato desde la confianza y el amor. 💚 #peludos_vitales

Se ha observado que cuando un gato se acerca a la boca de su cuidador al bostezar, no se trata de un comportamiento extraño, sino de una forma de exploración olfativa. El olor del aliento aporta información química sobre la persona, como restos de comida o señales corporales. Para el gato, el olfato es una herramienta clave de reconocimiento y comunicación. Este gesto puede formar parte de su forma de comprobar el entorno y reforzar el vínculo con su humano.