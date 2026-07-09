Los educadores caninos coinciden: sacar a pasear a tu perro 20 minutos al día puede ser «una bomba de relojería»

El paseo de un perro es uno de los momentos más importantes del día para el animal. Por ello, el educador canino, Hugo Fernández, enfatiza que un paseo de 20 minutos no puede cubrir las necesidades al completo porque no están acostumbrados a un ritmo de vida urbano. Además, es importante centrarse en sus ritmos porque la calma, los vínculos sociales estables y tener una menor actividad forzada favorecen su equilibrio. En España, hay alrededor de 10 millones de perros y el experto alerta que la falta de estímulos y actividad son «bombas de relojería» que desembocan en problemas físicos o de comportamiento.

La naturaleza de los perros

La ansiedad por separación, los ladridos constantes, la reactividad o la destrucción de objetos son los síntomas más habituales entre los perros, destaca Hugo Fernández en una entrevista para el pódcast Seres Mortales. Aunque estos comportamientos no son el verdadero problema, sino la consecuencia de una mala gestión emocional, rutinas inadecuadas o incluso dolencias físicas no detectadas. Por otro lado, para el experto, tratar al animal como si fuera una persona supone una forma de maltrato encubierto, ya que asegura que «respetar su naturaleza y su función es clave para su bienestar».

¿De qué dependen las necesidades?

Las necesidades no son las mismas para todos los perros por la raza a la que pertenezcan, genética, nivel de actividad o incluso el entorno familiar. Esto influye en su desarrollo y comportamiento. Así que querer un perro no es una moda, sino una decisión meditada y basada en el estilo de vida del propietario.

La responsabilidad

Es importante tener en cuenta que ser dueño de una mascota implica responsabilidad, tiempo y un coste económico sostenido. Además, la educación, entorno y cuidados básicos son claves para obtener una convivencia equilibrada y evitar problemas futuros tanto para el animal como para el responsable del animal.