Carrefour duplica en dos años los productos para mascotas y crea el espacio más completo del retail

Carrefour ha transformado de forma integral su espacio para mascotas y ofrece ya la sección más completa de la distribución por su propuesta comercial y de servicios. En tan solo dos años, la compañía ha duplicado el número de referencias para mascotas hasta alcanzar las 1.400 actuales.

La mitad de los hogares españoles conviven con, al menos, una mascota y se estima que España cuenta con más de 30 millones de animales domésticos. Por ello, Carrefour adapta su propuesta comercial y de servicios para dar respuesta a las necesidades de consumo de clientes y socios de El Club Carrefour.

La compañía ha integrado la inteligencia artificial para decidir qué productos para mascotas deben estar presentes en cada uno de sus hipermercados y supermercados. Aplica análisis predictivos para identificar el «perfil animal» más ajustado a cada barrio o localidad, lo que le permite detectar qué tiendas son mayoritariamente «de gatos» frente a las «de perros», o dónde existe una demanda específica para otros animales como roedores, pájaros o peces.

Democratiza la alimentación natural para mascotas con su marca propia

Carrefour se convierte además en el primer distribuidor que ofrece una alimentación natural con las marcas exclusivas, «Miguau» y «Mimia». Con estos productos, y los que forman parte de su surtido de marca propia, lidera la tendencia de la salud preventiva en alimentación para mascotas y garantiza la mejor relación calidad-precio en el segmento premium.

En cuanto a sus productos de marca propia, la compañía ha revisado todo el surtido de perro y gato en las categorías de comida húmeda, seca, snacks e higiene; ha lanzado en el último año 32 nuevas referencias y ha mejorado el packaging y las recetas de otros 20 productos con propuestas equilibradas, aprobadas por veterinarios y adaptadas a cada etapa de las mascotas.

Sobre la oferta de marcas de fabricante, Carrefour ha integrado más de 100 nuevas referencias de marcas tendencia y especializadas como Churu, Gentle Chef, Cocosi, Gimcat, Gruffies o Kat Kin. Además, para mejorar la experiencia de compra, se ha desarrollado una nueva señalización en los hipermercados, mucho más atractiva y didáctica, que facilita al cliente encontrar soluciones específicas para cada etapa de la vida de su mascota.

El Club Mascotas, el primer programa de fidelización de la distribución

Carrefour ha sido también la primera empresa del sector en lanzar El Club Mascotas, el primer programa de fidelización de animales de la distribución, una iniciativa pionera que ofrece ventajas como la acumulación de hasta el 5% en compras de alimentación, cuidado e higiene para mascotas, el acceso gratuito al pasaporte digital de los animales de compañía, servicio SOS Mascota y chat veterinario o regalos personalizados de cumpleaños, entre otros.

La iniciativa nace como respuesta a la escucha de los socios de El Club Carrefour que participan en la comunidad privada «El Club Carrefour Mascotas», un espacio privado en Facebook donde los socios disfrutan de consejos, premios y experiencias exclusivas relacionadas con sus mascotas.