Qué supermercados abren en Cataluña hoy 12 de octubre, Día de la Hispanidad: horarios de Mercadona, Lidl o Carrefour

Con la fiesta del Día de la Hispanidad, 12 de octubre, hay muchas tiendas que cierran o bien alteran su horario habitual. También los principales supermercados. Algo a tener presente cuando necesitamos ir a comprar cualquier tipo de objeto, comida, o bien productos prácticos diarios. ¿Cuáles son los horarios de Mercadona, Lidl y Carrefour en Cataluña?

Siempre es importante tener presente cada una de las comunidades autónomas y poblaciones, y antes de ir al supermercado más cercano, comprobar si está abierto y a qué horas en festivo a través de sus páginas web oficiales. Pues algunos están completamente cerrados todo el día y otros abren solo unas horas.

Día de la Hispanidad en Cataluña: los horarios de Mercadona, Lidl o Carrefour

Mercadona

Es uno de los supermercados con mayor superficie y demanda por parte de los usuarios a diario, y en especial durante los fines de semana. En general, los supermercados de Mercadona estarán cerrados el lunes 12 de octubre, algo bastante habitual cuando coincide con una fiesta nacional. Por tanto, si pensabas ir a tu Mercadona más próximo, ya puedes buscar otras opciones, porque, en principio, estará cerrado. Siempre puedes consultar su página web antes por si el de tu localidad abre.

Lidl

Si Mercadona está cerrado, los supermercados Lidl resulta que tienen un horario de apertura interesantes para este festivo Día de la Hispanidad en Cataluña. Su horario el 12 de octubre es de 9 a 21 horas, pero no todos los establecimientos seguirán el mismo horario. Otros abrirán solo de 9 a 14 horas. por tanto, conviene saber primero cuál está abierto y cuál no.

Carrefour

En el caso de los supermercados Carrefour, a destacar que permanecerán abiertos en el Día de la Hispanidad. Aunque no todos tendrán el horario comercial habitual, de 9 a 21 horas, sí es el horario establecido para este 12 de octubre. Una vez más, es importante consultar su página web para saber si el establecimiento más cercano es el que realmente está abierto o no.

A la vez, Carrefour cuenta con establecimientos especiales como son Carrefour Express y Market que tienen horarios diferentes y suelen estar abiertos de manera habitual los fines de semana, por tanto, es posible que también estén abiertos durante el lunes 12 de octubre.

Horarios de otros supermercados en Cataluña para el Día de la Hispanidad

Consum

La cooperativa de supermercados valencianos Consum tiene un horario especial durante el Día de la Hispanidad. Abrirá sus establecimientos de 9:00 a 14:30 horas, por lo que ya puedes ir durante esta mañana a comprar aquello que necesites para la comida del 12 de octubre.

Consum también tiene sus variantes en supermercados: los Charter, que en este caso también estarán abiertos durante este lunes festivo en España.

Caprabo

Aunque estos supermercados suelen abrir en determinados festivos propios de la ciudad o de la comunidad de Cataluña, durante el 12 de octubre es posible que permanezcan cerrados.

No hay un horario establecido, y depende de cada localidad. Aquellas que suelen ser más turísticas suelen abrir hasta las 14 horas de la tarde. Así que habrá tiendas abiertas y otras cerradas, en función de las necesidades de cada población. Es importante consultar en la web de los establecimientos para saber si el que tienes más cerca abrirá durante este lunes festivo.

Bonpreu

Es una de las cadenas de supermercados que suelen abrir en determinados días festivos. En este Día de la Hispanidad, los establecimientos abrirán en horario de 9:00 a 14:30 horas, pero conviene mirar antes en la web de los supermercados por si hay variaciones.

Dia

No es seguro que todos los supermercados Dia estén abiertos durante el lunes 12 de octubre festivo. Algunos pueden estar abiertos mientras que muchos otros no. Los horarios dependen de cada localidad.

Centros comerciales

Dentro de los centros comerciales, también hay supermercados y muchas otras tiendas y seguramente tengas la duda de si están abiertos durante el día de la hispanidad.

El Maremagnum es el centro de Barcelona que abre durante todos los días de la semana, incluyendo los fines de semana, así que en este día festivo también estará abierto en su horario habitual. En la capital catalana permanecerán abiertos la gran parte de los centros comerciales, como Diagonal Mar, también el Centro Arenas Plaza España o la Illa Diagonal. Consultar antes sus horarios por si algunos hacen horarios especiales.

En el resto de provincias, Tarragona, Lleida y Girona, los centros comerciales tendrá sus horarios habituales, es decir, abrirán puertas también durante el Día de la Hispanidad. Conviene consultar si lo harán durante todo el día o solamente hasta mediodía.