Qué supermercados abren en Madrid hoy 1 de noviembre, Día de Todos los Santos: horario de Mercadona, Lidl, Carrefour…

Madrid celebra hoy el Día de Todos los Santos, al igual que el resto de España, pero no olvidemos que esta es una de las nueve comunidades que ha movido esta fiesta a mañana lunes 2 de noviembre, así que puede que pienses que hoy domingo todo va a estar abierto y cerrado mañana, o viceversa. Generalmente esta comunidad suele abrir muchos de sus comercios los domingos, pero ¿cambia eso hoy porque es festivo? ¿Qué sucede con supermercados como Mercadona? ¿Y Lidl?. Sabemos que el primero siempre cierra festivos, pero el segundo suele abrir, así que para salir de dudas y no llevarnos sorpresas, será bueno repasar una a una, las principales cadenas y con ello saber qué horario hacen hoy 1 de noviembre.

Aunque no lo parezca, el domingo es siempre un día de mucho movimiento, y más en la capital y sobre todo cuando es festivo. La gente aprovechará en muchos casos, para ir a los cementerios a dejar flores, pero también puede que alguien quiera aprovechar para hacer algo de compra en el supermercado, o que de repente se nos haya olvidado algún ingrediente que nos falta antes de ponernos a cocinar. Por todo ello, será bueno saber cuál es el horario de los supermercados hoy, cuáles van a abrir y cuáles vamos a encontrar con sus puertas cerradas.

Mercadona

Como ya hemos mencionado, Mercadona siempre suele cerrar festivos y domingos y no habrá cambios para este 1 de noviembre en Madrid. De este modo, si bien ayer las tiendas en la capital y en toda la comunidad estuvieron abiertas porque era sábado, hoy domingo estarán cerradas, pero además, lo mismo vamos a encontrar para mañana 2 de noviembre, así que tendremos que esperar al martes 3 de noviembre para hacer la compra en la cadena valenciana.

Lidl

En el caso de Lidl parece que vamos a tener más suerte ya que en un principio, todas sus tiendas van a estar abiertas hoy y muchas de ellas en horario de 09:00 a 22:00 horas así que vamos a tener margen para hacer la compra. Esto ocurre porque Lidl siempre abre los domingos, así que no tendremos problema en hacer la compra en sus tiendas. Además, por si acaso decides descansar hoy, que sepas que mañana lunes 2 de noviembre también van a estar abiertas a pesar de que el festivo de Todos los Santos se haya movido. Y en el caso de que dudes con alguna tienda en concreto, puedes entrar en la web de Lidl, filtrar por tiendas y ver horario detallado de aquella que sea de tu interés.

Carrefour

En el caso de Carrefour vamos a encontrar sus grandes centros cerrados aunque no olvidemos que esta cadena tiene varios tipos de tienda y todos los Carrefour Market y los Carrefour Express sí que van a tener abiertas sus tiendas, como suele pasar todos los domingos y festivos. En cuanto a los horarios serán los habituales, hasta las 22:00 horas en la mayoría de Carrefour Express (aunque pueden haber cambios en función de la tienda por lo que se recomienda mirar en la web de Carrefour) y 24 horas en los casos de las tiendas Market como de costumbre. Lo mismo se espera que ocurra mañana lunes 2 de noviembre.

Alcampo

Seguimos con Alcampo y parece que en su caso va a hacer lo mismo que ya hemos visto con las tiends de Lidl o las de algunos Carrefour. Es decir, que abrirá sus tiendas en Madrid hoy domingo día de Todos los Santos, aunque la cadena advierte que no todos los horarios serán los mismos ya que algunas de sus tiendas sí que van a tener el horario de siempre, de 09:00 a 22:00 horas, mientras que otras abrirán con horario reducido hasta las 15:00 horas. De este modo, y para que no te lleves sorpresas, lo recomendable es hacer consulta en su página web antes de ir, y de este modo averiguar el horario detallado de la tienda que sea de nuestro interés. Y para mañana lunes, se espera también apertura aunque en horario reducido.

Aldi

En el caso de Aldi, encontraremos también tiendas abiertas por lo que podremos hacer la compra sin problema aunque la cadena avisa que no todas van a tener el mismo horario. Tanto hoy domingo Día de Todos los Santos, como mañana lunes 2 de noviembre, las tiendsa abrirán de 10:00 a 21:00 horas mientras que otras abrirán de 09:00 a 21:30 horas. Para saber el horario de la tienda que te interesa puedes entrar en su web y hacer consulta detallada.

Ahorramás

Por último, tenemos los supermercados de Ahorramás que son muy populares en Madrid y que este 1 de noviembre abrirá sus tiendas aunque según consulta que hemos realizado, el horario será reducido entre las 09:00 y las 15:00 horas lo mismo que mañana, 2 de noviembre. De todos modo, se recomienda hacer consulta en la web de Ahorrarmás para buscar la tienda concreta y con ello saber si se cumple el horario que se ha anunciado.