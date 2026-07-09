Carlos Gutiérrez, veterinario experto en nutrición: «Tu perro no tiene hambre porque coma menos, tiene hambre porque come mal»

La alimentación de una mascota puede generar preocupación entre sus dueños, ya que el sobrepeso es algo que suele ocurrir entre los perros. El veterinario experto en nutrición, Carlos Gutiérrez, afirma a través de sus redes sociales que la clave no está en que un perro coma menos, sino en que coma bien. Por ello, la solución más rápida para muchos dueños es cambiar a un pienso light, pero el especialista afirma que sigue sin funcionar. Así que, la solución más eficaz es utilizar la inteligencia nutricional, es decir, basar la comida del animal en alimentos de fibra natural y carnes magras.

El pienso light

El pienso light es una de las alternativas que muchos dueños escogen para conseguir que su mascota esté más saludable. Aunque, realmente, está «diseñado por la industria para fracasar», según Gutiérrez. Los componentes de este tipo de comida no son bajos en grasa, suelen tener una proteína de baja calidad, el 50-75% del pienso son carbohidratos, provocando altos picos de insulina que desembocan en el hambre constante del animal.

Los alimentos que sí ayudan al sobrepeso

Una de las soluciones por las que optan muchas personas es reducir el cuenco de la comida de sus mascotas para remediar el sobrepeso de su perro. El experto en nutrición señala que usar la inteligencia nutricional es la clave para solucionar este problema. Por lo tanto, se basa en los siguientes dos componentes:

Fibra natural : como el calabacín o las judías verdes. Estos alimentos poseen casi cero calorías, mucho volumen y sacian claramente al animal.

: como el calabacín o las judías verdes. Estos alimentos poseen casi cero calorías, mucho volumen y sacian claramente al animal. Carnes magras: pechuga o pescado. Unos alimentos que brindan proteínas de calidad, preservan el músculo y queman la grasa.

El resultado que se consigue es que el perro adelgace sin pasar hambre. Además, el especialista enfatiza la importancia de que tu mascota te mire con satisfacción y no con hambre.

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Los riesgos de la obesidad

En el caso de los perros, la obesidad no responde a la estética, sino que es la inflamación sistemática que afecta a sus órganos. En el caso de sus articulaciones, les puede llegar a producir artrosis. Por otro lado, su corazón podría experimentar graves problemas cardíacos. Al mismo tiempo, el páncreas se podría ver afectado y la aparición de la diabetes estaría cerca y de manera permanente. Por último, otro de los riesgos sería para el hígado y los riñones. Por lo tanto, un perro obeso tiene unas condiciones de vida peores, vive menos tiempo y con una calidad de vida muy compleja.