Adoptar un animal de compañía es una de las decisiones más importantes que una persona puede tomar en su vida ya que conlleva una gran responsabilidad. En el caso de los gatos, es cierto que son más independientes que los perros, pero esto no significa que no requieran de una serie de cuidados. Los mininos no suelen ser demasiado expresivos, así que es importante estar atentos ante cualquier signo de dolor o cambio el comportamiento del gato porque podrían ser síntomas de que está enfermo.

Cambio en el apetito

Una de las formas más sencillas que tienes de saber que tu gato está enfermo es que coma demasiado, o, por el contrario, muy poco. Por supuesto, un cambio en el apetito puede suceder en un momento puntual, pero si se repite con el paso de los días lo mejor es que le lleves al veterinario para que le haga un chequeo.

Mal aliento

Si notas que tu gato tiene on aliento que desprende un olor desagradable y fuerte podría sufrir alguna enfermedad bucodental como la caries. Es muy importante que desde el momento en que el minino llega a casa se acostumbre al hábito de que le cepilles los dientes una vez al día.

Hace sus necesidades fuera de la caja de arena

Los gatos son animales de costumbres, así que cuando hacen sus necesidades fuera de la caja de arena es que algo no va bien. Del mismo modo que ocurre con el cambio en el apetito, tu mascota puede hacerlo de manera puntual porque ha llegado un invitado desconocido a casa, por ejemplo. Pero si lo hace en reiteradas ocasiones, puede deberse a una enfermedad.

Cambio en el peso

Tanto la pérdida de peso como el aumento de peso de forma repentina puede ser un síntoma de enfermedades como la tiroides o el cáncer, del mismo modo que ocurre en humanos.

Cambio de comportamiento

Y, por último, el cambio de comportamiento. Tú conoces mejor que nadie a tu gato, así que si es muy social y de repente se vuelve arisco, puede deberse a un problema médico. Cuando esto sucede, los felinos suelen esconderse debajo de la cama o de los muebles.

Por último, queremos señalar que a los felinos se les da muy bien ocultar el dolor. Por eso es importante que lleves al gato al veterinario si notas algún cambio en su forma de comportarse que podría indicar que está enfermo.