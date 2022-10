5 claves para corregir el comportamiento del gato sin reñirle

A la hora de adoptar un gato como mascota, hay que respetar su personalidad y su naturaleza. Ahora bien, esto no quiere decir que no se le puedan enseñar unas reglas de convivencia básicas. Existen una serie de consejos para corregir el comportamiento del gato sin reñirle. Porque reñirle no sirve absolutamente de nada.

Adiestrar a un gato requiere de tiempo, esfuerzo y, sobre todo, mucha paciencia. Acciones tales como quitarle su juguete favorito, gritarle o encerrarle en una habitación sólo va a servir para que se vuelva desconfiado, así que es mejor evitarlas. El refuerzo positivo es lo que mejor funciona. Es decir, premiarle cuando hace algo bien en lugar de castigarlo o reñirle cuando hace algo mal.

¿Cómo corregir el comportamiento del gato?

La inmediatez es esencial. Si, por ejemplo, el gato hace sus necesidades fuera del arenero, no sirve de nada que le riñas o le digas que lo ha hecho mal a los diez o quince minutos. Tienes que hacerlo cuando le pilles en el acto. Recuerda que no tiene memoria ni capacidad para entender que le estás reprochando algo de hace un rato.

Hay una palabra «mágica» para regañar al gato: un «no» firme. Siempre debes utilizar el mismo tono para que interiorice la orden. No intentes razonar con él acerca de por qué hacer sus necesidades fuera del arenero está mal. Simplemente mírale a los ojos y dile un «no» contundente.

Por supuesto, debes ser constante y consecuente con las normas que establezcas. Quizá de cachorro te resulte gracioso que te muerda la mano cuando juegas con él, pero si le permites hacerlo, una vez sea adulto, te resultará imposible quitarle esta costumbre. Aunque el gato puede ser muy terco, no cedas.

La firmeza no tiene nada que ver con la agresividad. Gritarle e incluso llegar a agredir al gato no va a corregir su comportamiento. Es más, con estas acciones lo más probable es que empeore. Sólo vas a conseguir que te rechace y rehúya de ti.

Por último, recuerda el poder del refuerzo positivo en el adiestramiento del gato. Premiar los buenos comportamientos es la mejor forma de asegurarte de que los interioriza. El objetivo es que relacione ciertas conductas con determinadas consecuencias. Si tiene la costumbre de arañar los muebles, cuando utilice el rascador, prémiale con una caricia o una golosina.

Esto es todo lo que debes saber acerca de cómo corregir el comportamiento del gato sin reñirle ni castigarle.