El ex líder de Podemos en La Rioja que ha conseguido una indemnización de 160.000 euros por ser excluido de las primarias regionales ha tirado de la manta. Germán Cantabrana ha relatado en una entrevista cómo eran las votaciones internas en el partido morado. Afirma que esos procesos internos se manipulan con suplantaciones de identidad. «Quedó probado dentro de Podemos, por Antifraude, que una persona hacía llamadas para pedir los números secretos para votar. Se preguntó a esas personas y no recordaban haber participado en esos comicios. Eso es un delito, es phishing, pero quedó en nada, no se denunció», ha expresado.

En una intervención de más de dos horas y media desgrana todas las irregularidades que detectó en el partido durante varios años como diputado portavoz de Podemos en el Parlamento de La Rioja. En el canal El Círculo TV, este ex dirigente destapa muchas prácticas censurables: «Lo que criticamos del PP, en Podemos se tapa».

Agresión

En la entrevista muestra el lado más oscuro de Podemos. Recuerda un incidente violento. «Yo mido 1,90 y pesos 100 kilos. No soy un tío pequeño. Pues en una asamblea dos personas se levantaron hacia mi sitio y uno se encaró conmigo. Me dio dos golpes en el pecho. Cuando yo ya me cuadré y le dije ‘si me vas a tocar, te zumbo’, la gente de su bando se lo llevaron porque iba a pillar. Eso en una asamblea de Podemos. ¿Tú crees que eso puede pasar en un asamblea de Podemos? Si eso lo permites, y eso lo permitió el Consejo Ciudadano Autonómico y la gente que estaba ahí delante, y si eso lo utilizas políticamente, ¿cómo piensas gobernar?», desarrolla.

Germán Cantabrana, ex número 1 de Podemos al parlamento de La Rioja. (Foto: EP)

Cantabrana señala desde el primer momento que quiere seguir ligado al proyecto de Podemos porque simpatiza con su ideología. Reconoce que no esperaba recibir una indemnización de 160.000 euros pero dice que «eso es lo de menos». «Cuando un periodista me dijo que me indemnizaban con 160.000 euros no me lo creí. Pero luego me enteré que Podemos ha consignado el dinero. De todas formas en ese momento pensé: pagan la indemnización y han ganado. Ya no podré ejercer de portavoz en el Parlamento que era lo que más me gustaba. Cada vez que iba ahí, aunque pasaba 10 horas seguidas trabajando, me lo pasaba como un crío», argumenta.

Este dirigente riojano ya acumula tres sentencias que le dan la razón y decenas de autos. Señala que no quiere «hacer daño a Podemos» y desvela estos hechos «para saber las cosas que tenemos que mejorar como partido». «Ahora somos una máquina de picar carne, de expulsar a la mitad del partido cada dos por tres», lamenta.

Un calvario

Cantabrana explica que ha sufrido años de calvario. «Te acusan de algo con perspectiva de género y estás muerto», lamenta. Podemos le llevó a los tribunales por acosar a compañeras. Sin embargo, él presentó mensajes en los que esas supuestas acosadas le agradecían su apoyo. «El juez dijo que las pruebas de Podemos no demostraban nada», expone. También le acusaron de no hacer donaciones de su sueldo o de no acudir al trabajo. Todas las denuncias fueron archivadas.

En ese contexto en el que le hacen la vida imposible, se produjo otro incidente. En un chat con 17 personas una compañera compartió un documento médico suyo sobre una baja laboral por una enfermedad: «Me lo enviaron ayer. Y no es un ataque». Ante esto, otro miembro del grupo criticó: «No tienes derecho a difundir un acto médico-administrativo particular de otra persona, que forma parte de su intimidad y está sujeto a protección de datos. Jamás he visto algo similar». Sin embargo, esa irregularidad quedó en nada. «El gerente de Podemos, Pablo Fernández Alarcón [pareja de Gloria Elizo], me recomendó querellarme», agrega.

Chat donde se filtra información médica.

En otro momento, recuerda que tuvo un encontronazo político con la entonces alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra (PP). Cargos nacionales de Podemos le dieron la enhorabuena. Sin embargo, desde Podemos en La Rioja le criticaron y pidieron disculpas al PP.

A la caza del sueldo

Como telón de fondo, estos movimientos se enmarcan en una estrategia para, según dice, echarle y quedarse con el sueldo público. «El problema de Podemos es que entraron muchas personas porque esto parecía una agencia de colocación», conviene este dirigente con uno de los entrevistadores.

El programa trató de contactar con la dirección de Podemos pero esta ha dado la callada por respuesta. El afectado intentó hablar con los secretarios de organización Pablo Echenique, Alberto Rodríguez y Lilith Verstrynge y nunca encontró interlocución. También una vez tras un acto Pablo Iglesias se comprometió a hablar con él, pero la llamada nunca llegó.