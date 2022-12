La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha anunciado que su formación no ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para aprobar los Presupuestos de 2023. Monasterio ha acusado al Ejecutivo del PP de «humillar» a los votantes de Vox por no haber incorporado a las cuentas ninguna de las 87 propuestas que pusieron sobre la mesa para dar su voto a favor.

Tras semanas de negociación que parecían avanzar de forma satisfactoria, según fueron desgranando ambas partes, para aprobar los Presupuestos que el Gobierno presentó el pasado 26 de octubre, Vox ha considerado que los de Díaz Ayuso, han «humillado» a Vox, una palabra que ha repetido hasta en cuatro ocasiones en la comparecencia en la Asamblea de Madrid en la que ha hecho el anuncio.

La líder de la formación ha lamentado haber llegado a este escenario después de la «generosidad» que ha demostrado siempre Vox «dando los votos para que Ayuso pudiera liderar este Gobierno y hemos apoyado durante este tiempo 20 leyes».

Monasterio ha anunciado que este viernes, día que termina el plazo, presentará en la Asamblea de Madrid esas 87 iniciativas en forma de enmiendas parciales, de las cuales ha destacado 25 como las más relevantes.

De esta forma, las enmiendas deberán debatirse en pleno y votarse para decidir si se incluyen o no en el documento. «Nosotros mantendremos nuestro compromiso de no dejar a la izquierda, pero no podemos apoyar este Presupuesto e intentaremos de aquí al día 20 explicar nuestras enmiendas, que sean votadas y que nuestros madrileños las conozcan. No seremos un obstáculo para que se pueda avanzar, pero no podemos poner nuestra firma en un Presupuesto que humilla a los votantes de Vox y no defiende a los madrileños», ha explicado Monasterio.

Según ha señalado la portavoz, estas enmiendas van encaminadas a «proteger a los madrileños, los problemas de inseguridad, los salarios de los médicos, ayudas a los autónomos o dar la batalla cultural».

A principios de semana, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, había apelado a la «cordura y sensatez» de Vox para poder aprobar las cuentas porque incluyen un aumento presupuestario en todas las partidas. Según señaló, a lo largo de la semana se sabría más porque el deseo del Gobierno regional era cerrar un pacto antes de que se cerrase el plazo para las enmiendas parciales, que concluye este viernes.