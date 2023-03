S’ha acabat! monta un acto por las víctimas de ETA en el feudo de Podemos en la Complutense

La asociación catalana S’ha acabat! y el movimiento estudiantil Libertad sin Ira, que solía presidir el ahora líder de las juventudes del PP de Madrid, Ignacio Dancausa, han organizado de forma conjunta un acto en recuerdo a las víctimas de ETA en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clase el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El acto tendrá lugar el próximo viernes 3 de marzo en el Salón de Actos de la facultad y tomarán la palabra el filósofo Fernando Savater, el catedrático y profesor de la URJC Carlos Fernández de Casadevante y la abogada y escritora Carmen Ladrón de Guevara. Además, ofrecerán su testimonio como víctimas del terrorismo Marimar Blanco, Ana Velasco y Conchita Martín.

Frente a su silencio, NUESTRA MEMORIA. 📍Os esperamos este viernes a las 18h en el Campus de Somosaguas@ShaAcabat 🤜🏼🤛🏼 @LibertadSI_ESP pic.twitter.com/HlqTT6NBkn — S’HA ACABAT! (@ShaAcabat) February 28, 2023

Algunas voces apuntan a que podría organizarse algún tipo de intento de boictot en la facultad, el mismo lugar a donde el candidato de Vox a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, no pudo acceder por culpa de un grupo de estudiantes radicales de ultraizquierda en abril del año pasado.

S’ha acabat! suele montar actos en universidades catalanas, como el que organizó en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en abril de 2019 bajo el nombre Ante los nacionalismos y los populismos, ¡Europa! en el que la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo sufrió un escrache por parte de dos centenares de estudiantes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sufrió también un escrache el pasado mes de enero, en su caso en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, donde recogió el premio de Alumna Ilustre. Asociaciones estudiantes convocaron una manifestación a las puertas de la facultad y, además, un nutrido grupo de radicales trató de increparle en el interior del edificio al término del acto.

El ex vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez y ex ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 volvió a dar clase en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid el pasado mes de enero. OKDIARIO fue testigo directo de su primera clase, en la que proclamó frente a sus alumnos que «la revolución tiene que ser básicamente una insurrección armada».

En esa clase, enmarcada en el grado de Relaciones Internacionales, Iglesias contó a los estudiantes que Sánchez le «regaló» esa cartera «para hablar de cualquier tema internacional».

«Yo no pedí la Agenda 2030. Me dijo Sánchez: ‘Te voy a ofrecer algo que te va a encantar’ y le dije, ‘gracias, presidente, por tu generosidad, pero los dos sabemos que esto no es más que un conjunto de buenas intenciones sin ningún tipo de instrumento práctico que obligue a que se cumplan’», comentó.