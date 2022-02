La líder de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha propuesto la creación de talleres formativos para hombres sobre la menstruación.

Después de reunirse esta semana con las asociaciones Cyclo, Period e Intimina para «seguir profundizando sobre las medidas de salud menstrual», Maestre ha propuesto que el Consistorio que dirige el popular José Luis Martínez Almeida, ponga en marcha esos talleres formativos sobre la regla «tanto para mujeres como para hombres» en los espacios de igualdad municipales.

Además, Maestre ha reivindicado que la menstruación es «un proceso natural que no debería tratarse sólo en privado, sino que debería abordarse como una cuestión de salud pública». En ese sentido, la política errejonista ha defendido que se deberían realizar análisis sobre las «consecuencias económicas y sociales» de la menstruación en la vida de las mujeres.

Asimismo, Maestre ha pedido poner en marcha un proyecto piloto que ya lleva a cabo el Ayuntamiento de Gerona de permisos menstruales. Una iniciativa que también quiere implantar Mónica García a nivel autonómico y que quieren que se extienda a su vez al ámbito de la empresa privada.

Desde que comenzó la legislatura, Más Madrid ha colocado la «salud menstrual» como una de sus máximas prioridades políticas para la Comunidad de Madrid, donde, aseguran, existe una «pobreza menstrual intolerable» y donde «muchas mujeres tienen que elegir entre comprar tampones o compresas o comida».

Tal es su obsesión por la regla, que su portavoz en la Comisión de Mujer, Loreto Arenillas, llegó a enseñar una compresa desde la tribuna de oradores de la Asamblea de Madrid preguntándose por qué había que esconder ese producto de higiene íntima.

Esta misma diputada protagonizaba hace escasos días un vídeo en sus redes sociales en el que esgrimía una realidad paralela donde fueran los hombres los que tuvieran la menstruación.

En ese mundo imaginario habría, a su juicio, un IVA superreducido en los productos de higiene menstrual, no tendrían que esconderse las compresas en el bolsillo, habría un permiso de baja por menstruación, el 20% de los hombres no tendrían que elegir entre comprar compresas y comprar arroz y su dolor no sería algo normal.

Con todo, según la diputada del partido de Íñigo Errejón, la menstruación no es algo que afecte solamente a las mujeres, sino que también tienen la regla «hombres trans o muchas personas no binarias», gente que, opina, ha estado «invisibilizada».