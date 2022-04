El PSOE y Podemos han tumbado este jueves la iniciativa de retirar de Fuenlabrada el monumento en homenaje a Umar Mamsurov ‘Xanti’, un general soviético homenajeado por el dictador comunista Stalin. El alcalde socialista de la localidad en 2015, Manuel Robles, aceptó como regalo esta escultura donada por una fundación prorrusa y el Ayuntamiento lo aprobó como gesto de reconocimiento a las Brigadas Internacionales, los grupos militares que llegaron de otros países a combatir a favor del bando republicano en la Guerra Civil.

La propuesta de desinstalar el busto ha partido del grupo municipal de Vox, liderado por Isabel Pérez. Ha contado con los votos a favor del PP y Cs. Sin embargo, los dos partidos de izquierdas que permiten al socialista Javier Ayala ostentar el bastón de alcalde han imposibilitado la iniciativa en el Pleno celebrado este jueves.

Vox defendía iniciar los trámites para quitar esta estatua del Parque de la Solidaridad por “su incuestionable vinculación con el comunismo, una de las ideologías puestas en entredicho por la Resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa, aprobada en septiembre de 2019 por el Parlamento Europeo”. Esta estatua fue un regalo de una fundación ligada a Osetia, un territorio parcialmente parte de Georgia que reclama Rusia.

Por el contrario, Podemos ha glosado el legado del comunismo. «Con sus luces y sombras supo llevar a la Unión Soviética a la victoria contra el fascismo, ese movimiento que Vox parecen admirar tanto. Contribuyeron a la victoria contra el nazismo». A continuación, ha lamentado que «Vox defiende la presencia de homenajes al fascismo en las calles de España. Practican, ustedes, la memoria selectiva».

El PSOE ha aprovechado la moción para pedir a Vox que condene la dictadura franquista. «¿Cuándo se pondrán del lado de la democracia y no del autoritarismo?», ha lanzado el portavoz socialista para asegurar que el soviético homenajeado no tuvo responsabilidad directa en la matanza de Paracuellos del Jarama (Madrid). El alcalde Ayala ha dicho que no sabía ni dónde estaba esta estatua: «He tenido que mirarlo en el mapa. No es una prioridad para Fuenlabrada».

Dignidad

Vox ha detallado que “el Ayuntamiento debe retirar cuanto antes, por dignidad y respeto a la libertad, el monumento a uno de los brazos ejecutores de los caprichos estalinistas y soviéticos, en su amplio abanico de atentados contra la libertad que iban desde la invasión de naciones a la represión de aquellos que lucharon por la libertad de sus pueblos”. Del mismo modo, afean que “nuestro municipio ha sido embaucado por el relato construido, como mito, por uno de los brazos ejecutores del comunismo, la ideología criminal que más muertes tiene sobre sus espaldas en los últimos 120 años”.

La edil Isabel Pérez ha recordado que este hombre fue condecorado tres veces con la Orden de Lenin, pero “nunca se supo el motivo, ni siquiera aquellos que inauguraron el monumento fueron capaces de contarlo”.

El PP, en palabras de Noelia Núñez, ha recordado que este general comunista fue responsable de entrar «a sangre y fuego» en Hungría para «aplastar la revolución por la libertad liderada por Imre Nagy, fusilado por los comunistas».

Por último, Cs ha votado a favor argumentando que «Stalin es el mayor genocida de la historia» si bien ha pedido a Vox que «miren más por las necesidades de los vecinos de Fuenlabrada y luego ya nos dedicaremos a dar clases de historia, que también son necesarias».