La sombra de la sospecha se cierne sobre las oposiciones a policía local de San Sebastián de los Reyes, una localidad del norte de Madrid de 91.000 habitantes. De momento sólo es sospecha porque el alcalde del PSOE, Narciso Romero, usó su voto de calidad para tumbar la propuesta de Podemos de investigar el asunto denunciado por cientos de opositores en foros públicos y, por tanto, no se ha podido conocer todavía si hay irregularidades o no en las últimas oposiciones a policía local en esta localidad madrileña.

San Sebastián de los Reyes (Madrid) necesitaba y todavía necesita ampliar su plantilla de policías locales. Las fiestas del pasado verano y los posteriores altercados, con dos detenidos tras un botellón a finales de agosto, dejaron en evidencia que la actual plantilla es insuficiente y son necesarios medio centenar de agentes más, al menos, para mantener el orden en Sanse. Así que el año pasado se convocaron oposiciones a la Policía Local. Se trataba de cubrir una veintena de plazas, aunque se espera realizar nuevas convocatorias en próximos meses.

El 27 de marzo de 2021 otra localidad madrileña, Navas del Rey, celebró un examen tipo test para cubrir dos plazas de policía local. Se hicieron 80 preguntas de Conocimiento y otras 20 de Inglés. Catorce días después, el 10 de abril de 2021, se celebró el examen para cubrir las 20 plazas de la Policía Local en San Sebastián de los Reyes, con 90 preguntas de Conocimiento y otras 10 de inglés. El problema es que de estas primeras había 74 que eran exactamente iguales que las realizadas en Navas del Rey, es decir, el 82% de las preguntas eran las mismas. Por tanto, bastaba haberse estudiado durante dos semanas esas preguntas en concreto para tener asegurado el aprobado, en caso de saber que iban a caer las mismas, claro, algo que sospechan muchos foreros.

Casualidad o no, lo cierto es que el 1 de abril, nueve días antes del examen para policía local de San Sebastián de los Reyes, la web municipal de Navas del Rey publicaba el examen. Además, uno de los cuatro miembros del Tribunal calificador en Navas fue Antonio Zapata, jefe de la Policía Local en San Sebastián de los Reyes, que fue, precisamente el presidente del tribunal calificador de las oposiciones en su municipio. El hecho de que las preguntas fueran publicadas no tendría mayor interés, si no se hubiesen repetido dos semanas después en el examen celebrado en el IFEMA de Madrid, al que se presentaron alrededor de 1.400 personas. La filtración tuvo un alcance limitado y de hecho no aprobaron, ni mucho menos, todos los que se presentaron.

Aquel feo asunto comenzó a circular en los foros de opositores, que se quejaban sobre todo de la dificultad de las preguntas y de la «excelente preparación» de algunos opositores: «El examen está hecho para evitar que haya notas altas. Sin embargo, en esta localidad (Sanse) suelen producirse milagros y es habitual que haya gente que saque nueves, pese a la dificultad del examen. De momento, hay aspirantes que sólo se han apuntado a esta oposición (ni a Madrid, ni a Fuenlabrada, ni a Alcobendas, ni a ninguna otra) y puede darse la situación de que a la primera lo borden y pasen por la derecha al resto», publicaba premonitoriamente un forero llamado sinpistola11, el mismo 10 de abril por la tarde.

Es de sobra conocida por cualquier opositor la dificultad para aprobar un examen de estas características a la primera y es muy normal que los opositores se presenten en varias localidades y diferentes convocatorias, ya que el temario es el mismo y los requisitos también y así se tienen más oportunidades de aprobar.

En el primer examen aprobaron sólo 151 personas, poco más del 10% de los presentados, algunos con notas más que notables. El segundo corte, el examen psicotécnico lo pasaron como «aptos» 33 opositores y las pruebas físicas sólo fueron superadas por 29 de ellos.

Entre estos 29 aprobados finales están, por ejemplo, con las notas ponderadas del primer examen de Conocimiento e Inglés: Alberto Rodríguez, hijo del director de la Policía Municipal de Madrid, con un 8,067; Macarena Millán, con un 6,700, pareja sentimental del televisivo Rafa Mora y ambos amigos del primer teniente de alcalde y Concejal de Seguridad del municipio, Miguel Ángel Martín Perdiguero, ex ciclista profesional; Rubén Lobato, ex ciclista profesional y también amigo cercano a Martín Perdiguero, con un 7; la misma nota para Víctor Cabrero, sobrino del tercer teniente de alcalde y concejal de deportes de San Sebastián de los Reyes, Ángel Buenache; Jaime Grijalba Rodrigo, hijo de Juan Carlos Grijalba, anterior director de la Policía Local en este municipio, sacó un 6,967, y Bibiana Rodríguez Alonso, pareja del ciclista y ganador de un Tour de Francia Óscar Pereiro, que vive en Vigo y no en Madrid, obtuvo un 6,433.

El próximo 18 de octubre tomarán posesión de su cargo e irán a formarse durante seis meses al IFISE (Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias). Luego serán policías en prácticas durante otros seis meses en San Sebastián de los Reyes y cuando acabe este período serán destinados a las labores que sus mandos decidan. Cobrarán unos 2.000 euros mensuales, fines de semana, festivos y horas extras aparte.

Nadie ha dudado de que los aprobados hayan sacado la nota suficiente y sus características estén ajustadas a las bases, aunque se suscitó alguna duda sobre la altura real de alguna de las opositoras ya que pedían un mínimo de 1,65 metros. Sin embargo, en los mismos foros todo el mundo sí se extrañaba de que hubiesen aprobado a la primera, porque ninguno de éstos se había presentado ni siquiera a las oposiciones de Navas del Rey, 15 días antes, aunque fuera sólo para ver cómo era un examen de esta clase.

El escándalo fue tan grande que las siguientes oposiciones a policías locales convocadas en la localidad madrileña de Alcalá de Henares unas semanas más tarde tuvieron preguntas a desarrollar y no tipo test.

Lejos de quedarse en la polémica de los foros el concejal Juan B. Angulo, portavoz de Podemos en el municipio, presentó una moción sobre este tema que se debatió en el pleno ordinario celebrado el 20 de mayo. El concejal argumentaba todo lo relatado anteriormente y además que «el sindicato de Policía Local CPPM ha calificado públicamente todo el proceso de «chapuza» ante el elevado número de preguntas coincidentes con el examen de Navas del Rey y ante el hecho de que al propio sindicato no le permitieron estar presente en el examen en calidad de observador».

La moción concluía instando al equipo de Gobierno de San Sebastián de los Reyes para que «declare la nulidad de esta primera prueba de acceso a las 20 plazas de Policía Local convocadas (…)» y solicitaba «al Gobierno de la Comunidad de Madrid establecer una convocatoria única para todas las Policías Locales de la región». A favor de esta propuesta votaron a favor Podemos (1), Izquierda Independiente (2), VOX (2) y PP (7) , en total 12 votos. En contra votó PSOE (7) y Ciudadanos (5), en total otros 12. Se abstuvo el único concejal de Equo-IU-Mas Madrid. Decidió el voto de calidad del alcalde, el socialista Narciso Romero, que gobierna en coalición con Ciudadanos desde las elecciones de 2019.

Desde el Partido Popular (PP), el concejal Carlos Volarín ha explicado a OKDIARIO que «consultamos a nuestro abogado y nos dijo que al no ser parte implicada ni tener pruebas suficientes era tontería ir al Juzgado, aunque parece que hay algo sucio en todo esto, la realidad es que sólo tenemos indicios». El vicealcalde Martín Perdiguero, señalado por toda la polémica, dijo en declaraciones al diariodesanse.com que «sólo ha habido 21 alegaciones a estas oposiciones. El examen en Navas del Rey se publicó dos días después de celebrarse el examen de San Sebastián de los Reyes. No ha habido filtraciones ni se ha vulnerado el principio de igualdad».

De La Covatilla a vicealcalde

Miguel Ángel Martín Perdiguero, hasta ahora número 1 de Ciudadanos en San Sebastián de los Reyes, concejal de Seguridad y vicealcalde de facto, tiene un pasado importante como ciclista profesional. Tras su retirada se dedicó a la política y optó por militar en Ciudadanos. Desde entonces ha estado ligado a la localidad madrileña. Martín Perdiguero era el líder de la llamada «Banda de La Covatilla» junto a otros ciclistas como Aitor González, Santos González y Rubén Lobato.

En 2002 el grupo tomó su nombre por una etapa de la Vuelta a España, en concreto la ascensión al puerto de La Covatilla. Aquel día Perdiguero, Rubén Lobato y Santos González, en el equipo Acqua & Sapone corrieron supuestamente a favor de su colega Aitor González (Kelme-Costa Blanca) que luchaba contra Roberto Heras (US Postal) y su compañero Óscar Sevilla.

Sin embargo, el trabajo logró el efecto contrario y Aitor González perdió tiempo respecto a Heras. Más tarde, en 2005 varios miembros de esta «banda» estuvieron salpicados por casos de dopaje, como el pasaporte biológico anómalo que dio Rubén Lobato una año después de su retirada, en 2009. Aitor González dio positivo en 2005 y Santos González fue despedido por valores anormales de Phonak. Finalmente, en 2010 se supo que la UCI (Unión Ciclista Internacional) sancionaba a Lobato durante dos años. Da igual, ahora ya es Policía Municipal de San Sebastián de los Reyes porque acaba de aprobar unas oposiciones.