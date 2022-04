Comparten el fin pero no la forma. El PSOE de Madrid, igual que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quiere blindar la autonomía financiera de la Comunidad, pero, en lugar de hacerlo a través de una ley autonómica como quiere la presidenta, quiere modificar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad.

Así lo ha planteado el líder del PSOE-M, Juan Lobato, quien, a pesar de estar de acuerdo en que los impuestos madrileños deben estar protegidos de injerencias externas, ergo, de las manos de Pedro Sánchez, está en contra de la Ley de Autonomía Financiera de Ayuso que, precisamente, persigue eso mismo.

Lobato opina que el texto del Ejecutivo Autonómico, cuyas enmiendas a la totalidad se van a debatir y votar este jueves en el Pleno de la Asamblea, no tiene una «utilidad práctica» porque esa ley de rango autonómico «no puede operar sobre competencias que no son de Madrid».

«La aprobación de un estatuto de autonomía es una ley orgánica que debe aprobar el Congreso de los Diputados. Una ley autonómica tiene un rango distinto y no puede operar sobre competencias que no son de Madrid, esto no funciona así», ha explicado el socialista, quien, sin embargo, ha reconocido que el PSOE de Madrid sí persigue lo mismo que defiende Ayuso que es blindar la autonomía financiera de Madrid.

«Es lo mismo, pero nosotros somos gente seria y queremos blindar y garantizar el derecho de los madrileños en el Estatuto de Autonomía -como ocurre en Andalucía o Cataluña-, no un pataleo con un titular fácil pero sin eficacia», ha esgrimido.

Además de ese extremo referente a la financiación autonómica, Lobato propone una reforma integral del Estatuto de Autonomía que abarque tres ejes: la regeneración, los derechos de la ciudadanía y el blindaje de la financiación autonómica.

«Es momento de hacer un análisis serio y riguroso del Estatuto de Autonomía, que tiene más de 30 años y debe ser analizado y reformado», ha manifestado.

Respecto a la «regeneración», el socialista plantea la eliminación de los aforamientos de la Comunidad de Madrid y la «eliminación de barreras para investigar en el Parlamento autonómico temas de gran importancia como el Caso Ayuso, con la confesión de la presidenta de que su propio hermano cobró más de 280.000 euros en comisiones».

Sobre «derechos de la ciudadanía» solicita incorporar «nuevas competencias que tiene la Comunidad de Madrid tras 30 años de vigencia del Estatuto, que suponga la ampliación de derechos como el de los mayores a ser atendidos dignamente en residencias o el acceso a la vivienda de los jóvenes».

«Estamos aquí para defender el interés de los madrileños y las madrileñas con propuestas serias y concretas. No vamos a participar en el numerito de venta de humo demagógico de la señora Ayuso y VOX, vamos a ir más allá de titulares vacíos, vamos a hablar y a proponer de forma seria», ha señalado el líder de los socialistas madrileños.