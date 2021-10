El candidato a liderar el PSOE de Madrid Juan Lobato habla con OKDIARIO escasos días antes de la pugna definitiva con su contrincante en las Primarias, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala.

Lobato, que renunció el pasado mes de abril a la Alcaldía de Soto del Real para presentarse como número 4 de la lista encabezada por Ángel Gabilondo el 4M y que ahora es diputado y portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, expone los motivos por los que, en su opinión, los votantes han dado la espalda al PSOE, es mejor candidato que Ayala, cómo quiere transformar el partido y qué le hace mejor que Isabel Díaz Ayuso para presidir la Comunidad de Madrid.

PREGUNTA.- Parte como favorito a liderar el PSOE de Madrid ¿se siente confiado en este proceso de Primarias?

RESPUESTA.- Primarias y favoritos en el PSOE es una cosa antagónica. Lo que sí me encuentro es muy contento con todos los apoyos que estamos teniendo de cientos de militantes en todo el territorio. La verdad es que los actos están a tope, la dinámica es muy positiva y hay mucha ilusión y muchas ganas. Así que soy optimista por lo que veo.

P.- ¿Qué tiene que ofrecer usted al PSOE de Madrid distinto al candidato rival, Javier Ayala?

R.- Los dos ofrecemos cambios en el partido a mejor. Para mí, Javier es un referente en Fuenlabrada. Me ha dicho que se presentará en dos años otra vez a la Alcaldía y yo le voy a ayudar a que saque mejor resultado del que sacó la última vez, sin ninguna duda. Creo que es un gran compañero y que tiene muchísimas capacidades.

Nosotros lo que planteamos es una nueva etapa en la que haya cambios profundos en la organización, en la que nos dediquemos 100% a Madrid y a ganar Madrid y que, por fin, se tome en serio un sitio tan importante como Madrid.

P.- Claro, pero eso también lo dice Ayala, también propone cambiar el partido ¿cuál es la diferencia?

R.- Yo lo que digo es que nos dedicaremos al 100%. Javi, que es alcalde de Fuenlabrada, evidentemente no puede dedicarse al 100% porque tiene que gestionar una ciudad gigante y tan importante para Madrid.

P.- ¿Se considera el candidato de Pedro Sánchez?

R.- No. La verdad es que no me considero el candidato de Sánchez. Me considero el candidato de cientos y cientos de militantes que me han estado animando e ilusionando. No hablo con el presidente desde la campaña electoral y nunca me ha dicho que me presente, ni yo le he dicho a él que me presentaba. O sea que no hemos tenido esa conversación, ni con él, ni con nadie de Ferraz.

P.- ¿Tiene que ser el PSOE de Madrid independiente de Ferraz?

R.- Es evidente que estamos haciendo un proceso autónomo en el que los socialistas madrileños asumimos nuestra responsabilidad. El problema de Madrid es que históricamente nos ha faltado contundencia. Hay que decir que la responsabilidad de hacer acción política, de definir un modelo para Madrid, es nuestra, de los socialistas madrileños.

Nosotros hemos dado este paso al frente con ilusión, con ambición y con autonomía. Tenemos que ser desde Madrid, los socialistas de Madrid, los que plantemos cara a Isabel Díaz Ayuso.

P.- ¿Qué tiene que cambiar en el PSOE de Madrid para ganar en 2023?

R.- Yo creo que dos cosas. Primero hay que actualizar la posición política, con nuestros valores progresistas de siempre. No podemos seguir hablando de problemas de hace 30 años y no hablar de los problemas de hoy. Y de soluciones modernas y dinámicas que necesita el Madrid de hoy. El PSOE ha estado yendo a una velocidad mucho más lenta que Madrid, que es una sociedad dinámica y moderna.

Segundo, la forma de hacer política, la organización del partido que lleva tiempo encerrado en sí mismo y haciéndose cada vez más pequeñito. Lo que queremos es hacerlo cada vez más grande y abrirlo de par en par a la militancia y la ciudadanía.

Por lo tanto, modernización del discurso político con nuestros valores de siempre. Y dos, abrir el partido en canal a militancia y ciudadanía.

P.- ¿Cómo es la relación con Más Madrid? ¿Se plantearía una alianza electoral para 2023?

R.- No creo que el PSOE haya dejado un hueco que ha ocupado Más Madrid. Creo que en estas elecciones no sólo se ha votado en clave izquierda-derecha, sino también en clave moderno-clásico. Y, evidentemente, en esa clave de moderno frente a clásico el PSOE no ha sabido estar al día de lo que es Madrid en 2021.

Respecto a las relaciones, a nivel institucional son buenas y tenemos que tener una colaboración institucional lógica. Pero es verdad que Más Madrid y Podemos vienen de la misma raíz, que es distinta a la ideología del PSOE.

Entonces, no creo que vayamos a ir a un escenario, ni mucho menos, de establecimiento de uniones electorales ni nada similar, porque ellos tienen una raíz que es distinta a la nuestra.

P.- ¿Se plantearía su futuro en política si pierde estas Primarias?

R.- Me plantearía mi futuro en la vida. Yo me presento en positivo, valorando que hay otras candidaturas a las que apoyamos, defendemos y tratamos de cuidar, respetar y hablar bien de ellas porque cualquiera puede ganar el día 24, y estaremos a su disposición absoluta. Yo, personalmente, estaré a disposición de quien gane para ayudar y colaborar y espero que ocurra lo mismo a la inversa.

Yo hasta hace seis meses estaba haciendo lo más bonito que voy a hacer nunca, profesional y políticamente en la vida que ser alcalde de mi municipio -Soto del Real-. Y renuncié a ello con un dolor enorme y me produjo una tristeza grande. Pero creo que correspondía asumir responsabilidades en momentos tan complejos como los que estamos pasando. Dar ese paso al frente y aunque la situación era muy, muy mala, pues asumir el reto de echar una mano.

P.- ¿Qué tiene que ofrecer a Madrid Juan Lobato mejor que Isabel Díaz Ayuso?

R.- Los socialistas lo que tenemos que ofrecer es una idea clara de qué queremos que sea Madrid. El problema de Ayuso es que no sabe qué quiere que sea Madrid de mayor. Es una presidenta que deja correr, que viene un empresario a hacer algo, bien, que se va, pues se ha ido, que vienen a montar Eurovegas, pues seremos el casino de Europa, que al final no lo montan. Bueno, ya seremos otra cosa, pero no tiene una bandera.

En cambio, el PSOE quiere poner encima de la mesa un modelo de región para los próximos 10 o 15 años en las que se apueste por una economía del conocimiento, innovación y emprendimiento.

P.- ¿Y por qué cree que Ayuso ha recibido un apoyo tan mayoritario el 4M?

R.- Isabel Díaz Ayuso es una mujer que hace dos años sacó el peor resultado de la historia del PP. Sin embargo, en estas últimas elecciones se ha producido una circunstancia absolutamente excepcional y única en los últimos 100 años, que es la pandemia, un adelanto electoral muy bien calculado por su parte, con una situación del resto de partidos de debilidad evidente y de proceso de renovación que no había terminado cuando se convocaron elecciones.

Todos teníamos un gran hartazgo, estábamos hasta las narices de estar encerrados en casa, de no poder hacer nada, y Ayuso ha sabido interpretar muy bien ese hartazgo y ha ofrecido una luz que no se sabe muy bien qué hay detrás. A mi juicio no hay nada y se está viendo semana a semana que detrás no había nada, ni presupuesto, ni medidas, ni modelo de región, ni nada. Pero ante el hartazgo y la depresión que teníamos todos, mucha gente ha dicho ‘por lo menos hay una luz, vamos a ir para allá y que sea lo que Dios quiera’.