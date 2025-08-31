Programa de las fiestas de Pozuelo 2025: conciertos, fechas clave y eventos
Pozuelo de Alarcón se prepara para vivir una de las semanas más especiales. Y es que pesar de que tengamos que decirle adiós a las vacaciones y de alguna manera, al verano, dentro de poco arrancarán sus Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Consolación y como cabría esperar, se celebran por todo lo alto, con un programa repleto de actividades para todas las edades, conciertos gratuitos y de pago, feria taurina, espectáculos infantiles, tradiciones y, cómo no, atracciones que ocuparán tanto el recinto ferial como el entorno de la Plaza del Padre Vallet.
La programación de las fiestas de Pozuelo de Alarcón comienza oficialmente el sábado 6 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 14, con propuestas cada día que irán desde la mañana hasta bien entrada la madrugada. El cartel de conciertos de este año combina artistas consolidados como Juan Magán, José Mercé, Fangoria o Rafa Sánchez, pero además de la música podremos disfrutar de propuestas para los más pequeños, así como actos religiosos, homenajes a peñas y vecinos, pasacalles, ofrendas florales y mucho más, así que toma nota porque te ofrecemos a continuación, el programa completo de las fiestas de Pozuelo 2025, los conciertos día por día y las fechas más destacadas para que no te pierdas nada.
Programa de las fiestas de Pozuelo 2025
Sábado, 6 de septiembre
- 18:00 h. Pasacalles de inauguración (Plaza del Padre Vallet – Plaza Mayor).
- 19:00 h. Pregón desde el balcón del Ayuntamiento a cargo del Club de Rugby Olímpico de Pozuelo.
- Desde las 19:00 h. Atracciones de feria en Plaza del Padre Vallet y Recinto Ferial.
- 19:45 h. Concierto de pasodobles – La Lira de Pozuelo.
- 22:00 h. Concierto de José Mercé.
- 00:00 h. Fuegos artificiales (Calle San Juan de la Cruz y Calle América).
- 00:15 h. Cristina DJ (Padre Vallet) / Festival DJs con El Pulpo, Locura Parapa XXL, Elias Posh y DJ McFly (Carpa Recinto Ferial).
Domingo, 7 de septiembre
- 10:30 h. Gigantes y Cabezudos.
- 12:00 h. Misa Mayor y ofrenda floral.
- 12:30 h. Espectáculo infantil: La Banda de la Rima.
- 19:00 h. Actividades infantiles y atracciones.
- 20:45 h. Solemne procesión.
- 23:30 h. DJ Tello.
- 22:30 h. Concierto Rafa Sánchez + Daya DJ y 3PACM DJ.
Lunes, 8 de septiembre
- 11:00 h. Entrega de medallas: homenaje a José Mercé y otros vecinos.
- 13:30 h. Caldereta popular.
- 20:00 h. Fiesta rociera.
- 22:30 h. Concierto Metropop.
- 00:30 h. DJ Jaime.
- 22:00 h. Concierto de Shinova y Siloé.
- 02:00 h. Julia Centeno DJ.
Martes, 9 de septiembre
- 18:00 h. Juegos tradicionales.
- 20:00 h. Banda La Unión Musical.
- 22:00 h. DJ MC.
- 22:00 h. Merienda popular + Charanga Staccazzo.
- 22:00 h. Tributo a Adele: River Lea.
Miércoles, 10 de septiembre
- 18:30 h. Campeonato de comer flanes.
- 20:00 h. Danza flamenca – Escuela Ciarts.
- 22:00 h. Fiesta Ochentera Pepe Radio.
- 22:00 h. Tributo a Melendi + DJ Teto.
Jueves, 11 de septiembre
- 13:00 h. Concentración de peñas.
- 22:30 h. Tributo a Hombres G (Los Geiperman) + DJ Jayc.
- 22:30 h. TardeOH! We Love 90’s + DJ Jairo Ortal.
Viernes, 12 de septiembre
- 12:30 h. Concurso de tortillas.
- 22:30 h. Quedada Generacional: Javier Ojeda, Modestia Aparte, La Frontera y El Pulpo.
- 22:30 h. Concierto de Juan Magán.
- 00:30 h. DJ Back.
Sábado, 13 de septiembre
- 11:30 h. Fiesta del chupete.
- 12:30 h. Espectáculo infantil: Magic World.
- 19:00 h. Festival de folklore de la Casa de Extremadura.
- 22:30 h. DJ Fune.
- 23:30 h. “Pobre de mí” y traca final.
- 00:30 h. Ofrenda de velas a la Virgen.
- 22:30 h. Concierto de Nancys Rubias y Fangoria.
- 02:00 h. Julia Centeno DJ.
Domingo, 14 de septiembre
- 12:30 h. Espectáculo infantil: Musilocos.
Todos los conciertos
Ya hemos visto el programa al completo para las Fiestas de Pozuelo de Alarcón, pero queremos dedicarle un apartado especial a los conciertos para que no te pierdas ninguno de ellos.
Plaza del Padre Vallet (acceso libre)
- 6 de septiembre – José Mercé canta a Manuel Alejandro.
- 7 de septiembre – DJ Tello.
- 8 de septiembre – Metropop + DJ Jaime.
- 9 de septiembre – La Unión Musical + DJ MC.
- 10 de septiembre – Fiesta ochentera Pepe Radio.
- 11 de septiembre – Tributo Hombres G + DJ Jayc.
- 12 de septiembre – Javier Ojeda, Modestia Aparte, La Frontera, El Pulpo.
- 13 de septiembre – DJ Fune.
Carpa del Recinto Ferial (requieren entrada)
- 6 de septiembre – DJ Pulpo, Locura Parapa XXL, Elias Posh, DJ McFly.
- 7 de septiembre – Rafa Sánchez (La Unión) + DJ Daya y 3PACM.
- 8 de septiembre – Shinova + Siloé + DJ Julia Centeno.
- 9 de septiembre – River Lea – Tributo a Adele.
- 10 de septiembre – Milindris Band – Tributo a Melendi + DJ Teto.
- 11 de septiembre – TardeOH! We Love 90’s + DJ Jairo Ortal.
- 12 de septiembre – Juan Magán + DJ Back.
- 13 de septiembre – Nancys Rubias + Fangoria + DJ Julia Centeno.
Las entradas para estos conciertos en el recinto ferial se pueden conseguir en la página web de Giglon.com.
Fechas clave y eventos de las Fiestas de Pozuelo
Como ocurre con los conciertos, queremos destacar aquellas fechas y eventos clave de las fiestas:
- 6 de septiembre: Arranque de las fiestas con el pregón, José Mercé y fuegos artificiales.
- 8 de septiembre: Día grande con entrega de medallas, caldereta popular, misa funeral y conciertos de altura.
- Del 7 al 13 de septiembre: Feria taurina y encierros en la calle Doctor Cornago.
- 13 de septiembre: Traca final, “Pobre de mí” y ofrenda de velas a la Virgen.
- Durante toda la semana: Atracciones en dos zonas, actividades infantiles, pasacalles, deportes, concursos, folklore, charangas y espectáculos para niños.