Ahora que llegan los meses de frío, puede que muchos quieran ahorrar en la factura de la luz y cambiar de compañía. Sin embargo, hacer esto se puede convertir en todo un quebradero de cabeza en cuanto comenzamos a buscar, ya que rápidamente nos vamos a dar cuenta que hay muchos descuentos, precios por kilovatio hora y promociones que prometen reducir la factura sin que sepamos cuál de esas tarifas compensa realmente. Y es que puede que pensemos que ahorrar unos céntimos en el consumo de electricidad puede parecer una buena oportunidad para cambiar de comercializadora. Pero luego vemos que el ahorro no es el esperado debido a gastos que en un principio pasan desapercibidos cuando se consulta una oferta por primera vez.

Es precisamente lo que ha querido explicar la cuenta de TikTok @timelessadvisor, que ha advertido sobre las condiciones que conviene revisar antes de contratar una nueva tarifa. En el vídeo, su responsable muestra ejemplos de distintas compañías y señala que algunas ofertas combinan un precio atractivo por la energía consumida con importes más elevados por la potencia contratada. También recuerda que los servicios de mantenimiento pueden terminar encareciendo el recibo. Por eso aconseja no quedarse únicamente con el precio que aparece anunciado y comprobar cuánto se pagará por el conjunto del suministro.

El precio de la luz se dispara y los expertos avisan: «Cuidado con esta trampa de las compañías eléctricas al cambiarte la tarifa»

«Atentos a esto porque os la pueden colar muy fácilmente». Con estas palabras comienza el vídeo de @timelessadvisor, en el que su responsable explica por qué determinadas ofertas eléctricas pueden resultar menos interesantes de lo que parecen. Según comenta, algunas comercializadoras están dando más protagonismo a un precio competitivo por kilovatio hora mientras cobran cantidades superiores por otros conceptos. «Ahora te ponen un precio de kilovatio bastante razonable, pero la potencia la ponen a un precio carísimo», asegura

En una de las ofertas de que aparece en el vídeo señala un precio de 0,149 euros por kilovatio hora y otros dos importes de 0,09 euros correspondientes a la potencia. No obstante, para comparar correctamente esas cantidades es necesario conocer las unidades de facturación y las condiciones completas del contrato. Su advertencia se centra en una situación bastante habitual: encontrar una oferta que parece barata, contratarla y descubrir después que el recibo apenas ha bajado. Esto no significa que todas las compañías apliquen las mismas condiciones ni que una potencia más cara convierta necesariamente una tarifa en una mala opción. Todo depende de lo que consuma cada vivienda.

Por qué una tarifa de luz barata puede acabar saliendo más cara

Hay dos conceptos que conviene distinguir cuando se revisa una factura eléctrica. El primero es la energía consumida, que se mide en kilovatios hora (kWh). Este importe depende de la electricidad utilizada en casa, de manera que cocinar, poner la lavadora o encender la calefacción eléctrica influye en lo que se termina pagando. El segundo es la potencia contratada, que determina cuántos aparatos pueden funcionar al mismo tiempo sin superar el límite disponible. A diferencia del consumo, se paga por los kilovatios contratados durante los días que comprende la factura, aunque la vivienda haya estado vacía buena parte del mes. En los contratos domésticos habituales existen dos periodos de potencia, punta y valle, cuyos precios pueden ser diferentes.

Por eso merece la pena hacer números antes de aceptar una oferta. Una familia que gasta mucha electricidad puede beneficiarse de una reducción en el precio del kilovatio hora, mientras que otra con un consumo pequeño podría notar más el peso de la potencia en el recibo. No hay una tarifa que resulte igual de económica para todos los hogares. A esto se suman los servicios adicionales que ofrecen algunas comercializadoras. Los contratos de mantenimiento o asistencia pueden tener un coste mensual que conviene tener en cuenta, especialmente si el consumidor no necesita esas prestaciones.

Qué revisar antes de contratar una nueva tarifa eléctrica

La mejor manera de comprobar si merece la pena cambiar de compañía es tener delante una factura reciente. En ella aparecen los kilovatios hora consumidos, la potencia contratada y los importes que se están pagando. Con esos datos se pueden comparar otras ofertas sin depender únicamente de los descuentos publicitarios. También hay que fijarse en cuánto duran las promociones. Algunas rebajas se aplican durante unos meses y desaparecen después, por lo que interesa conocer el precio que tendrá el contrato cuando termine ese periodo. Otro detalle importante es comprobar si existen compromisos de permanencia o servicios adicionales que puedan contratarse por separado.

Para facilitar esta comparación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispone de una herramienta gratuita que permite consultar ofertas de distintas comercializadoras. Es una forma de revisar alternativas teniendo en cuenta las características del suministro sin que acabemos pagando de más.