Luis, experto en ahorro, sobre cómo pagar menos en la factura de la luz: «Lo tenemos delante de las narices y aparece en todas las facturas»

Ahorrar en la factura de la luz es posible realizando un seguimiento y comparando las mejores ofertas para abaratar el coste hasta en un 50%. Un usuario de las redes sociales ha desvelado un truco para pagar menos en la factura de la luz y lo puedes hacer de forma online en cuestión de minutos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco para ahorrar en la factura de la luz en España.

Con el mes del otoño llegan las lluvias y las bajas temperaturas que ya han comenzado a aflorar en la península ibérica en las últimas horas. Esta época de termómetros a la baja significa que llegan los aparatos eléctricos al alza para acceder a la calefacción, ya sea a través de aerotermia, calefactores de gas natural, splits u otros aparatos que hacen un consumo mayor. Esto también significa que llegamos a unos meses de consumo mayor en electricidad.

Además, a finales de 2026, esta situación se vuelve más grave de lo esperado ante el incremento desmesurado de los precios por el aumento del coste del petróleo por el conflicto de Oriente Medio. Según informó la Organización de Consumidores y Usuarios en un estudio reciente, el precio de la factura de la luz subió en septiembre entre un 20 y un 22% en comparación con el año anterior y en buena parte fue debido a la guerra y a la retirada en la reducción del IVA, ya que desde el 1 de enero se volvió a aplicar el 21%.

Así que, mientras dura la guerra en el Golfo Pérsico y el aumento de la demanda de petróleo por la llegada del invierno, todo hace indicar que el precio de la electricidad seguirá al alza durante los próximos meses. Esto supondrá un duro coste para muchas familias españolas que en el país gobernado por Pedro Sánchez sufren problemas para llegar a final de mes. Así que bueno, es saber un truco de más para pagar de menos en la factura de la luz.

Un truco de ahorro para pagar menos en las facturas de luz

Luis Nagel ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha desvelado un truco para ahorrar en la factura de luz y gasto que «todos deberíamos conocer». «Lo tenemos delante de las narices porque está en todas las facturas», afirma en un vídeo que cuenta con miles de reproducciones en su cuenta oficial de TikTok.

Este experto en la materia publica en la secuencia de imágenes la demostración de una factura en la que ese mes «142,87 euros» y deja claro que «ahora pago menos de la mitad».

En el vídeo recomienda a sus seguidores abrir la factura y dirigirse al comparador de la CNMV, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. «Te basta con pulsar el vínculo y te lleva al comparador», cuenta.

Ahí aparece la cifra de gasto y después la que sería si estuvieras adscrito al mercado regulado; se regula cada día según el mercado, dependiendo del mes y del tipo de consumo que se haga. Ahí se puede comprobar un pequeño descuento, pero este es mayor cuando se ven los precios del mercado libre.

«El mercado libre en el que hubiera pagado menos de la mitad. Se puede comparar todas las compañías, las tarifas y es posible que encuentres una más barata sin cambiar de compañía». Este es el ejercicio que recomienda hacer este usuario de las redes sociales, que también avisa de que: «Si no has cambiado de tarifa en el último año, puede que estés pagando de más».