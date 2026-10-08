El precio de la luz amenaza con casi triplicarse este invierno si no se reabre el estrecho de Ormuz

Cuando los EE. UU. e Israel iniciaron sus ataques contra Irán el pasado 28 de febrero, el presidente estadounidense aseguró que el conflicto duraría poco. Sin embargo, han pasado ya siete meses sin que Teherán haya dado ninguna indicación de que vaya a ceder a las pretensiones estadounidenses —más allá de la firma de una tregua más bien frágil y que duró apenas tres meses— y el estrecho de Ormuz sigue cerrado y sin visos de abrir pronto.

Así las cosas, el camino ha quedado expedito para que el peor de los escenarios se haga realidad y los españoles vuelvan a enfrentarse por segunda vez en el último lustro a un invierno que será muy frío o, al menos, muy caro. La consultora Tempos Energía ha hecho los cálculos, y su conclusión es que durante los dos primeros meses del 2027 la factura de la luz se situará entre los 150 y los 170 euros el megavatio hora, que es más del doble con respecto al mismo período del año precedente. En lo que se refiere al gas natural, por su parte, la previsión está entre los 85 y 95 euros el megavatio hora, el triple que en el arranque de este año.

En el caso del gas, una subida de las facturas equivalente a la que sufrirá la luz puede darse por descartada, ya que el último real decreto anticrisis (en la terminología del Ejecutivo) aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de septiembre incluyó un tope de precios que estará vigente hasta marzo del año próximo. No ocurre lo mismo con la electricidad, de la que puede decirse que fue la gran olvidada de esa norma.

El mencionado Real Decreto solo contempla la aplicación de un mecanismo de salvaguardia que minorará del 21 al 10% el IVA de la luz y del 5,1 al 0,5% el tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad si la inflación de este insumo se incrementa un 15% en el mes de septiembre respecto al mismo mes del año anterior, pero esa medida solo podría aplicarse hasta diciembre. Está por ver, además, si el Gobierno mantiene este mecanismo a partir de enero y en qué condiciones, pues no hay que olvidar que una rebaja del IVA, si bien puede minorar la cuantía de las facturas, no es un tope de precios.

Así las cosas, los hogares españoles se exponen a pagar el doble por sus facturas de luz o incluso más, pues esta estimación de Tempos Energía parte de la premisa de que este invierno no será especialmente frío. Si el termómetro apunta a la baja —y el estrecho de Ormuz permanece cerrado—, el gas en enero podría romper la barrera de los tres dígitos y alcanzar los 105 euros el megavatio hora, hecho que dispararía el precio de la luz hasta una ventana que la consultora sitúa entre 172 y 189 euros el megavatio hora.

La fotografía será muy distinta, claro está, si los de EEUU logran poner fin al conflicto y los buques vuelven a navegar por Ormuz sin la amenaza de ser atacados. Si eso sucediera inmediatamente, los barcos no llegarían antes de que comience la temporada de frío, pero se «eliminarían de golpe casi la mitad de los 42 euros de prima de la guerra», explica Antonio Aceituno, CEO de Tempos.

A su vez, si la apertura del estrecho se anuncia antes de Navidad, los primeros metaneros se amarrarían en puerto europeo en enero, permitiendo una bajada del gas hasta un rango contenido entre los 51 y 58 euros el megavatio hora. Gracias a esto, el precio de la luz volvería a situarse en los niveles de enero y febrero de 2025, entre los 101 y 112 euros el megavatio hora, aunque muy lejos de los mínimos del arranque de este año.

Aceituno es muy claro al advertir que en este momento la energía «toca con los dedos una crisis energética y ocho meses de subida sin ningún tipo de respiro”. No hay que olvidar que octubre ha arrancado con la luz a 165 euros el megavatio hora, que equivale a la cotización del final de la crisis energética de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania ahogó la exportación de combustibles fósiles desde Rusia.

Como ya se ha avanzado, en lo que refiere al gas natural, los potenciales encarecimientos se van a ver contenidos por el tope de precios introducido por el Ejecutivo en el último paquete anticrisis, que incluyó un mecanismo que limita al 35% el incremento del coste de la energía que se utiliza para calcular la TUR (tarifa regulada). A su vez, entre enero y marzo de 2027 seguirá existiendo una limitación a las subidas, en este caso del 15%.

Sin embargo, y según ha señalado hoy la OCU, ese esquema regulatorio tiene trampa, dado que serán los propios consumidores los que tendrán que devolver a las empresas el coste del tope temporal. Concretamente, el Real Decreto establece que las comercializadoras recuperarán esas cuantías a través de recargos en la factura a partir de abril. Según esta organización, esto equivale a imponer «de facto» un compromiso de permanencia para los clientes con un contrato TUR, que no podrán cambiar de compañía —pasar al mercado libre— sin antes abonar su deuda.