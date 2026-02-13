El PP de Ayuso celebra que la vileza de Óscar López con Lambán hunde su candidatura: «No nos lo cambien»

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este viernes que la vileza del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, contra Javier Lambán pueda hundir su candidatura como líder del PSOE en la región madrileña. «No nos lo cambien», ha ironizado el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, que recalca que a López «todavía le queda una parte del PSOE-M que no ha destrozado».

Serrano ha utilizado el sarcasmo y, en un mensaje publicado en la red social X, ha incidido en la acusación de López al fallecido Lambán en relación con las elecciones de Aragón. «Quiero transmitir mi apoyo y solidaridad», ha compartido el secretario del PP de Ayuso en dirección a Óscar López, «en estos momentos en los que es criticado (con razón) por sus propios compañeros».

«Pero no os paséis, no sea que nos lo cambien y todavía le queda una parte del PSM que no ha destrozado», ha añadido Serrano. «Dejarle que termine la tarea», completa el dirigente del Partido Popular, orientada a la potencial candidatura de Óscar López a presidir la Comunidad de Madrid liderando al PSOE y como rival de Díaz Ayuso.

El mensaje de Alfonso Serrano se suma a las palabras del líder del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, también este viernes, en las que ha asegurado que Óscar López «sólo puede ser ministro de un presidente como Pedro Sánchez» y que ni él ni el jefe del Ejecutivo «le llegan a la suela de los zapatos» a Lambán.

Feijóo ha calificado como «muy grave» el ataque de López a Lambán y considera que el «drama actual» que vive el PSOE y que reside en que en la formación, hoy, «cabe gente como Óscar López y ya no cabe gente como Javier Lambán».

Óscar López ataca a Lambán

El ministro y secretario general del PSOE-M ha provocado un incendio en su partido después de que el jueves acusara a Javier Lambán, ex presidente socialista de Aragón fallecido en agosto de 2025, de la hecatombe socialista en las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero. López, en una entrevista en RNE, que Lambán «en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa», destacando que, además, el histórico dirigente utilizó «muchas veces argumentos que eran de la derecha».

Horas después y pese a que socialistas como Pilar Alegría –líder actual del PSOE aragonés– o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, le han reprochado sus palabras, Óscar López no se ha desdicho y en declaraciones a los medios, este viernes, ha asegurado que «nadie» puede darle «lecciones de respeto» a Javier Lambán.