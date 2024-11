El PP acusa al Gobierno de «usar todas las catástrofes para echar los muertos sobre sus adversarios»

El secretario general del PP, Alfonso Serrano, ha lamentado que «la izquierda de este país utilice siempre las catástrofes con fallecidos» (en referencia a la DANA), para «echar a los muertos encima del adversario y utilizarlos políticamente». «Ya lo hicieron con Aznar cuando morían las mujeres porque no había una ley para regular la violencia de género y nos hacían responsables de esos asesinatos. Ahora ya existe esa ley y siguen muriendo mujeres», ha dicho el secretario.

«También lo hemos visto con las residencias y el Covid. Lo vimos con la crisis del Ébola porque tuvimos que sacrificar a un perro y todos se nos echaron encima», ha añadido Serrano para recordar que, a pesar de este uso partidista de las catástrofes, «no va a haber un uso miserable de una tragedia que pueda tapar la situación en la que se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez».

El secretario general del PP ha tirado también de ironía para hacer una comparativa cinematográfica con el Gobierno de Sánchez: «Tenemos un Gobierno que es como la película de Los Otros, que están muertos y no lo saben. Y un presidente que es como Bruce Willis en El Sexto Sentido. Están acabados, más tarde o más temprano pero están acabados», aseguraba el popular.

Por otro lado, Serrano ha querido recordar que el PP no está sólo cuando se le pide ayuda sino que está siempre en «primera línea de batalla» ayudando a todos los valencianos. «Los alcaldes se han volcado con los pueblos afectados por la DANA», ha remarcado.

Además ha recordado la tragedia que sufrió la Comunidad de Madrid por otra DANA en el mes de septiembre de 2023. «Cuando en Madrid tuvimos la DANA, los municipios declararon el nivel de emergencias 1 pero no tuvieron que pedir el nivel 2 para que la Comunidad se personara y actuara. El Gobierno de Ayuso directamente se planto allí y no esperó a que le pidieran ayuda», he señalado.

A renglón seguido, el secretario general de los populares ha explicado que, como dijo el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, habrá que revisar protocolos pero que lo que está claro es que «el Gobierno de Sánchez tenía que haber estado ahí aunque no se hubiera pedido el nivel 3 de emergencia en Valencia». «No hacía falta pedírselo. No hay que esperar a que te llamen sino que te plantas ahí con todo como hizo la Comunidad de Madrid con la DANA en nuestra región».

Así se ha pronunciado Alfonso Serrano en la clausura de las Jornadas de Trabajo del Comité de Alcaldes de este domingo, a la que han acudido los 113 alcaldes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en la que también ha intervenido, el regidor de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

El apoyo de Almeida

Martínez Almeida ha querido mandar un mensaje de apoyo a todos los alcaldes de los pueblos afectados en Valencia «porque han estado ahí ayudando sin distinción de sus colores políticos y no como otro que lo que hizo fue estar 3 minutos en Paiporta, darse la vuelta y largarse», en clara referencia a Pedro Sánchez.

«Los alcaldes han estado ayudando a los vecinos, limpiando las calles y por eso queremos decir que el pueblo puede confiar en las instituciones y en nuestro modelo de convivencia. Los alcaldes y las alcaldesas estamos con ellos», añadía Almeida.

Por último, Almeida ha lamentado que el «Sanchismo» consista únicamente en callar, como hizo la mujer del presidente, Begoña Gómez, en la Asamblea de Madrid dónde no explicó absolutamente nada sobre su máster en la Universidad Complutense o como calló el Gobierno de Pedro Sánchez con la DANA. «¿Alguien sabe dónde está la ministra Teresa Ribera? ¿Alguien la ha visto pisando las calles de los pueblos de Valencia?», se ha preguntado el regidor madrileño.

El alcalde ha finalizado su intervención con un augurio. «Sánchez va a caer antes de lo que él piensa aunque más tarde de lo que nos gustaría, pero va a caer y eso en irrefutable».