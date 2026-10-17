Es oficial: los jóvenes madrileños a partir de los 12 años pueden solicitar gratis el Carné Joven y disfrutar de múltiples descuentos

La Comunidad de Madrid ha lanzado esta misma semana un Carné Joven que podrá solicitarse a partir de los 12 años. Toda una novedad, si tenemos en cuenta que este carnet se solicitaba a partir de los 14 años, pero ahora se ha decidido adelantar la edad mínima para obtenerlo. El documento es completamente gratuito y da acceso a descuentos en actividades culturales, deportivas y de ocio y lo mejor es que no se requiere renovarlo cada año. Además, sus ventajas pueden aprovecharse fuera de Madrid, tanto en otras comunidades autónomas como en los países europeos que participan en la iniciativa.

El lanzamiento se hizo mediante una orden publicada el pasado 13 de octubre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La nueva regulación está vigente desde el pasado miércoles 14 y amplía las edades de acceso al carné, que ahora puede solicitarse desde los 12 hasta los 30 años. Para las familias con hijos menores de 14 años hay un requisito que conviene conocer antes de iniciar los trámites: la solicitud debe llevar la firma de los dos progenitores o tutores legales, salvo cuando sólo exista uno. El resto del procedimiento puede hacerse desde casa, sin pagar tasas y con la posibilidad de recibir la tarjeta en formato digital.

Los madrileños a partir de los 12 años pueden solicitar gratis el Carné Joven

El cambio en la edad figura en la Orden 3245/2026, de 7 de octubre, que modifica la normativa por la que se creó el actual Carné Joven de la Comunidad de Madrid. La medida afecta directamente a los adolescentes que todavía no habían alcanzado la edad necesaria para participar en el programa. Ahora podrán hacerlo con 12 años cumplidos, siempre que residan en la región. El límite superior no cambia ya que sólo puede solicitarse hasta los 30 años y deja de tener validez al cumplir los 31.

Tampoco se ha establecido ningún coste por la expedición. El carné es gratuito, personal e intransferible, de manera que cada titular debe utilizar el suyo para beneficiarse de las promociones. Una vez obtenido, no hay que volver a solicitarlo al cumplir los 14 o los 18 años. La fecha que determina su caducidad es el 31 cumpleaños, independientemente de cuándo se haya expedido.

Los descuentos del Carné Joven también se pueden utilizar fuera de Madrid

Con este Carné Joven los niños y adolescentes pueden tener acceso a ofertas relacionadas con el cine, los espectáculos, las actividades deportivas, los viajes y otros servicios. No todas las empresas aplican la misma rebaja ni participan de manera permanente. Cada establecimiento adherido fija sus condiciones, por lo que es recomendable comprobar el descuento antes de comprar una entrada o contratar una actividad. Las promociones pueden consultarse en la página oficial carnejovenmadrid.com.

Una ventaja que puede interesar especialmente a quienes viajan es que el documento no sirve únicamente dentro de la Comunidad de Madrid. Está homologado con los carnés juveniles del resto de España y con los de los 37 países europeos incorporados al programa. Esto permite utilizarlo en establecimientos colaboradores de otros destinos, aunque siempre habrá que consultar las condiciones particulares de cada oferta. No significa que todos los comercios de esos países tengan la obligación de aplicar descuentos.

Cómo solicitar el Carné Joven gratis y qué documentos hacen falta

La Comunidad de Madrid ofrece dos posibilidades para hacerse el carné: acudir a un punto de emisión o completar la solicitud por internet. En este último caso, hay que entrar en la Cuenta Digital de la Administración autonómica, identificarse mediante un sistema admitido y rellenar el formulario. También se pueden adjuntar los documentos que sean necesarios. Si el solicitante autoriza la consulta de sus datos, la versión digital estará disponible al instante en «Mi tarjetero». Si no lo hace, tendrá que esperar a que se compruebe la información.

Para los menores de 12 y 13 años se exige la firma de ambos progenitores o tutores, excepto en las familias con uno solo. Cuando la solicitud es presencial, el menor debe presentar su DNI, NIE o pasaporte original si acude personalmente. Si no puede desplazarse, sus padres o tutores pueden presentar los papeles con una copia de su documento de identidad. La Comunidad de Madrid aclara que en estos casos no se puede delegar la presentación en otras personas.

Entre los lugares donde se puede realizar el trámite están las oficinas jóvenes de Fernando el Católico, 88, y General Díaz Porlier, 35, en Madrid capital. Ambas atienden de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. También se puede acudir a la oficina de Carrera de San Jerónimo, 13, o a los demás puntos de emisión habilitados en la región. Una vez hecho, los titulares reciben una versión del carné para el móvil en PDF y otra compatible con PassWallet. El plazo de solicitud está abierto permanentemente, así que no es necesario realizar el trámite antes de una fecha concreta. Para cualquier consulta, el programa dispone del teléfono 91 543 74 12 y del correo [email protected].