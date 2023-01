Los médicos anti-Ayuso vuelven a la huelga y la acusan de provocar que los pacientes les agredan

El sindicato convocante de la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid, Amyts, y la Consejería de Sanidad no han llegado a un acuerdo para desconvocar los paros, interrumpidos durante la época navideña. Así, los médicos retomaron este jueves la huelga en medio de acusaciones de que la actitud de la Comunidad de Madrid puede llegar a provocar «agresiones por parte de los pacientes».

Así se pronunció la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, en el primer día de paros de 2023. «El Gobierno tiene responsabilidades de Gobierno y no debería entrar en algo que, además, arroja la sombra de la duda sobre los profesionales sanitarios y que, en una situación de sobrecarga, como la que estamos viendo puede conllevar un aumento de las agresiones por parte de pacientes», lanzó.

Para el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el comité de huelga no tiene realmente «voluntad» de llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid porque, tal y como reveló OKDIARIO en un audio, su verdadera intención en politizar la huelga y que esta se dilate hasta las próximas elecciones autonómicas de mayo.

En concreto, los puntos de roce durante la última negociación, que se produjo el pasado miércoles, fueron la exigencia de una subida lineal para todos los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria y, por otra parte, la reclamación de medidas para incentivar que se cubran las plazas menos demandadas de los turnos de tarde.

«Hemos expresado permanentemente nuestra voluntad de llegar a un acuerdo pero es muy difícil llegar a un acuerdo con quien no pretende hacerlo. Hemos recibido cada uno de los puntos que se plantearon y hemos recogido las actuaciones principales que pedían: tiempo por paciente, menor número de pacientes y mecanismos de remuneración para estos profesionales que viesen a más pacientes. Hemos actuado en estas líneas pero el sindicato responde siempre con lo mismo, que es la subida lineal y eso está fuera de lo que nosotros entendemos que es el ámbito de la negociación», ha señalado Ruiz Escudero.

«Nosotros seguimos con esa voluntad de llegar a un acuerdo pero vamos a continuar con la implantación de todas las medidas que ya anunciamos con nuestro plan de mejora de Atención Primaria y esperamos que el sindicato pueda llegar a ese acuerdo», ha agregado.

Por su parte, Hernández, que niega tener intencionalidad política, ha defendido que tras la reunión de este miércoles los médicos les agradecieron que no firmaran el acuerdo y de que les sigan «respaldando». A su juicio, el consejero de Sanidad tendrá que explicar «por qué no se quiere reunir» con ellos y ha aseverado que no van a pedir más reuniones hasta que les llamen por parte de la Consejería de Sanidad.