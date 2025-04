Más Madrid equipara a los terroristas de Hamás con los ucranianos asesinados por Putin

El grupo parlamentario Más Madrid en la Asamblea quiere cambiar el significado del Dos de Mayo, fecha en la que se celebra el levantamiento de Madrid contra la ocupación de las tropas napoleónicas en 1808. En esta ocasión, la portavoz de esta formación en la cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, ha pedido a la Comunidad de Madrid que ese día muestre su «solidaridad real con Ucrania y Palestina». Esto incluye de forma especialmente destacada a Gaza, dominado por los terroristas de Hamás y donde tienen sus nidos para imponer su poder ante la población civil y lanzar ataques a Israel.

La iniciativa de Más Madrid supone, por tanto, poner al mismo nivel a los terroristas de Hamás con los ucranianos asesinados por Putin por la invasión rusa. Y compara el particular régimen de Hamás en Gaza con un país democrático como Ucrania, víctima de la invasión del Kremlin.

Sumar, Podemos y sus órbitas llevan tiempo defendiendo activamente a Gaza sin condenar sin tapujos ni matices el régimen impuesto allí a sangre y fuego por Hamás. Han sido recurrentes las manifestaciones celebradas en suelo español en las que se han lanzado consignas contra Israel y a favor de Hamás, contando en ellas con presencia de representantes de la extrema izquierda socia de Pedro Sánchez.

Ahora, Bergerot ha enviado una carta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, instándole a que los embajadores de Ucrania y Palestina tengan un lugar de Honor en el acto de celebración del próximo Dos de Mayo. Junto a este idea, también proponen que durante este día, la Real Casa de Correos se ilumine con los colores de las banderas ucraniana y palestina.

Para Manuela Bergerot, el alzamiento de Madrid contra los franceses recuerda que «la libertad es una causa por la que siempre merece la pena luchar». Y añade que «la historia juzga severamente a quienes se ponen en frente de este valor supremo y encumbra a quienes, aún con todo en contra, eligen estar en el lado correcto de las cosas», aseguró la jefa de la oposición.

Por eso, en Más Madrid subrayan que no se puede celebrar esta fiesta madrileña sin acordarse «de los pueblos que hoy no disfrutan de su libertad plena y cuya soberanía está en riesgo existencial por culpa de agresiones militares y campañas expansionistas, cuando no directamente genocidas, sobre su población y su territorio».

Esta idea ha sido fuertemente reprobada en redes sociales dónde la líder de la formación publicó el anuncio tras comunicarlo en la Asamblea de Madrid el lunes. Comentarios como «vacío es tu discurso, ni pies ni cabeza», «como no eres de aquí, no sabes lo que celebramos ese día» (Manuela Bergerot es argentina). «¿También queréis prostituir el Dos de Mayo? ¡Sois insaciables!», o «que tendrán que ver esa gente con nosotros. Tan preocupada estás por los palestinos y ucranianos, pues tira para allá a ayudar, deja Madrid tranquila»

Desde la Comunidad de Madrid ya han dado respuesta a esta idea. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, aseguro ayer que los servicios de protocolo llevan organizando este acto desde hace muchos años y serán ellos quiénes decidan a quién invitar. «Los invitados tienen que representar a todos los madrileños, a todas las instituciones y a todos los partidos políticos, ya que el aforo es limitado».

La historia de Madrid es la de la resistencia contra la ocupación. Por eso hemos propuesto que el Dos de Mayo se honre a quienes luchan por la libertad contra la invasión y campañas genocidas. La presidenta puede elegir: gestos vacíos o solidaridad real con Ucrania y Palestina. pic.twitter.com/X63k104o5Q — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) March 31, 2025

En la carta, Bergerot insiste en equiparar a los presidentes de ambos países. «Sugerimos a la presidenta aprovechar los actos oficiales del Dos de Mayo para mostrar nuestro apoyo institucional al pueblo ucraniano y al palestino. Ucrania y Palestina son dos ejemplos para el mundo por su voluntad de persistir pese a las brutales agresiones de Netanyahu y Putin».

Más Madrid remarca que la Comunidad «puede y debe dar un mensaje claro de solidaridad con ambos porque el derecho a existir de los pueblos es un valor universal que no entiende de filias y fobias partidistas», concluye la misiva.