Más Madrid convierte el Pleno de la Asamblea en un circo después de llamar «facha» a Ayuso

Más Madrid ha convertido este jueves el Pleno de la Asamblea en un auténtico patio de colegio después de calificar de «facha» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, ha sido el diputado Pablo Padilla quien, en su turno de palabra, ha manifestado que si el PP quiere «un espejito» para que le diga a Ayuso «lo lista, lo facha y lo bien que hace todo» que «se lo pague con su dinero».

Después de estas palabras, el portavoz del grupo parlamentario popular, Carlos Díaz-Pache, ha pedido la palabra por alusiones en virtud del Reglamento de la Asamblea y el presidente, Enrique Ossorio, se la ha concedido. Díaz-Pache, visiblemente enfadado, ha pedido que se retire del diario de sesiones el apelativo de «facha» hacia la presidenta regional y ha manifestado su indignación porque Más Madrid «use la Cámara para el insulto».

«No puede, señor Padilla, decir insultos de esa gravedad a la presidenta y pretender que aquí no pasa nada, un respeto a esta Cámara, un respeto a los diputados de esta Cámara poque usted no puede insultar de esa manera», ha lanzado ante los aplausos de la bancada popular.

A continuación, Díaz-Pache ha pedido al diputado del grupo liderado por Mónica García que retirara el calificativo y que este también fuera retirado del diario de sesiones. En ese momento, Alejandro Sánchez, otro diputado de Más Madrid, ha pedido a Ossorio que lea el artículo en virtud del cual ha pedido la palabra el portavoz del PP porque, a su juicio, este no contempla «alusiones en una pregunta al Consejo de Gobierno» y ha proclamado que esto es «la dictadura del Partido Popular».

El presidente de la Asamblea le ha rebatido que el artículo 114, al que había aludido Díaz-Pache para pedir la palabra, no dice que se prohíba que las alusiones sean en el turno de preguntas. En concreto, el artículo 114.3 del Reglamento de la Asamblea de Madrid dice que se podrá conceder al aludido el uso de la palabra cuando las alusiones «afecten al decoro o dignidad de un Grupo Parlamentario, la Presidencia podrá conceder a un representante de aquel el uso de la palabra por el mismo tiempo y en iguales condiciones a las establecidas en los apartados anteriores».

Cuando el presidente de la Asamblea ha querido continuar con la sesión plenaria ha pedido la palabra Mónica García para preguntarle si el resto de grupos parlamentarios podrán pedir también ese artículo para hablar cuando se sientan aludidos por manifestaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. «La presidenta me insulta mi directamente diciendo que no me aguantan en mi casa, que vengo aquí a hacer terapia, que tengo que venir llorada de casa, etc., ¿podré usar el mismo artículo?», ha preguntado García, a lo que Ossorio le ha respondido que «por supuesto».

Después, el presidente de la Asamblea le ha recordado que es su potestad conceder o no la palabra y ha vacilado a la líder de Más Madrid diciéndole que si quiere tomar ella esa decisión que se presente a presidenta de la Asamblea.

Después de eso, Ossorio ha dado la palabra al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, a quien iba dirigida la pregunta de Padilla, quien ha subrayado que responde porque su grupo parlamentario «tiene más educación» que el de Más Madrid.

Antes de contestar, ha vuelto a criticar que se haya «faltado al respeto» a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al término de su réplica, el diputado Pablo Padilla ha vuelto a pedir la palabra en virtud del mismo artículo a lo que Ossorio ha respondido que no considera que se hubiera producido alusiones, lo que ha desatado los gritos de queja de la bancada de Más Madrid. Después el presidente ha cedido y ha dejado a Padilla que le explicara a qué se debían las alusiones.

El diputado ha afirmado que el consejero se ha referido a su educación y que, por tanto, le ha faltado al respeto y también ha señalado que el diputado del PP Alfonso Serrano se ha referido a sus familiares cuando él estaba interviniendo. Serrano ha pedido entonces la palabra para contestarle pero Ossorio no le ha dejado y ha aclarado que «las alusiones tienen que darse cuando de verdad se den circunstancia extraordinarias porque si no cualquier diputado podría pedir en cualquier momento las alusiones».

En ese momento, ambos diputados -Padilla y Serrano- se han enzarzado a reproches con los micrófonos cerrados y Ossorio ha tenido que pedir insistentemente silencio.